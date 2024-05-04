Futbolcular taraftardan aşağı kalmadı! Sahaya atılan meşaleleri tribüne fırlattı
Fransa'da Troyes ve Valenciennes arasındaki maçta taraftarlar sahaya meşale attı. Buna tepki gösteren futbolcular da meşaleleri tribünlere geri attı.
Fransa Ligue 2'de Troyes sahasında Valenciennes ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Troyes, üst üste 2 sezon küme düştü.
Taraftarlar bu sonuca sinirlenince sahaya meşaleler attı ve karşılaşma durdu. Troyes futbolcuları ise sahaya atılan meşaleleri tekrar tribüne fırlattı.