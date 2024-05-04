  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim üzerimize saldıracaklarını biliyoruz!

Türk Yerli ve Milli Yeni Zigana Tüneli rekor kırdı: Akaryakıtta tasarruf ortaya çıktı

Stokçular ve fahiş fiyat çetesi şimdi yandı!

Seçil Erzan hakkında yeni iddianame: Mağdur sayısı 26’ya yükseldi! Hapis cezası 275 yıla yükseldi!

ABD'li general Türkiye'yi öve öve bitiremedi: Türkiye'nin savunma sanayisine hayranım

Evrimci ve ateist teori gitti ses onlardan geldi! CHP'de müfredat hazımsızlığı

Tarihi keşif, resmen damga vurdu: 34 yıldan sonra en büyük altın rezervi bulundu! Büyük buluşa dair açıklamalar

Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşiye sert sözler: "İki telefonunda da bylock çıkan adam bize vatan millet dersi veremez"

Akit, Ankara’nın göbeğine saplanmak istenen pagan sembolünü araştırdı: Mansur Yavaş’ın Sol İnvictus’u, Hititlerin ‘Güneş Tanrısı’

İsrail ile ticaret ne zaman kadar durduruldu! Bakan Bolat açıkladı!
Spor Futbolcular taraftardan aşağı kalmadı! Sahaya atılan meşaleleri tribüne fırlattı
Spor

Futbolcular taraftardan aşağı kalmadı! Sahaya atılan meşaleleri tribüne fırlattı

Yeniakit Publisher
2024-05-04 02:46:00 -

Fransa'da Troyes ve Valenciennes arasındaki maçta taraftarlar sahaya meşale attı. Buna tepki gösteren futbolcular da meşaleleri tribünlere geri attı.

Fransa Ligue 2'de Troyes sahasında Valenciennes ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Troyes, üst üste 2 sezon küme düştü.

Taraftarlar bu sonuca sinirlenince sahaya meşaleler attı ve karşılaşma durdu. Troyes futbolcuları ise sahaya atılan meşaleleri tekrar tribüne fırlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23