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Spor Futbolcular ikinci yarıya çıkmadı: Milli maç iptal edildi
Spor

Futbolcular ikinci yarıya çıkmadı: Milli maç iptal edildi

Yeniakit Publisher
2023-10-17 00:02:00 -
Futbolcular ikinci yarıya çıkmadı: Milli maç iptal edildi

Belçika-İsveç EURO 2024 eleme maçı, Brüksel'de iki İsveçli taraftarın öldürüldüğü silahlı saldırının ardından oyuncuların ikinci yarıya çıkmama kararı alması üzerine maç tatil edildi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir kişinin açtığı ateş sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basından alınan bilgiye göre, yerel saatle 19.15 civarında turuncu montlu bir kişi, motosikletiyle geldiği Sainctelette Meydanı, d'Ypres ve Ninieme de ligne bulvarları yakınında bir cadde üzerinde rastgele ateş açtı.

Görüntülerde, zanlının birkaç el ateş açtıktan sonra motosikletinden inerek bir binaya girdiği ve gözden kaybolduğu görüldü.

Saldırı sonucu ölen 2 kişinin EURO 2024 Elemeleri kapsamında Belçika ve İsveç milli takımlarının karşılaştığı müsabakayı izlemek için gelen İsveç vatandaşları olduğu öğrenildi.

Kral Baudouin Stadyumu'na 5 kilometre mesafede gerçekleştirilen saldırıda, kaç kişinin yaralandığına ilişkin bilgiye ise henüz ulaşılamadı.
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Yaşanan bu olayın ardından Belçika - İsveç maçının devre arasında haberi öğrenen İsveçli futbolcular, ikinci yarıya çıkmama kararı aldı. Belçikalı futbolcular da bu kararı destekledi.

Daha sonra ise UEFA, Belçika-İsveç maçının tatil edildiğini açıkladı. Güvenlik güçleri, statta bulunan taraftarlara güvenlik için statta kalmalarını tavsiye etti.

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