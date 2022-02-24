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Spor Futbolcu, trafik kazası geçirdi
Spor

Futbolcu, trafik kazası geçirdi

Süper Lig ekibi GZT Giresunspor'un futbolcusu Shapi Suleymanov trafik kazası geçirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 20:39:00 -
Futbolcu, trafik kazası geçirdi

Süper Lig ekibi GZT Giresunspor'un futbolcusu Shapi Suleymanov geçirdiği trafik kazasını yara almadan atlattı.

Edinilen bilgiye göre, antrenman sonrası evine giden Süleymanov'un kullandığı 34 ZC 3927 plakalı otomobile, Aksu mevkisinde otobüs arkadan çarptı. Suleymanov, kazadan sonra kulüp görevlileri tarafından evine götürüldü.

Giresunspor'dan yapılan açıklamada ise "Futbolcumuz Shapi Suleymanov bugün antrenman sonrası aracı ile evine gittiği esnada maddi hasarlı trafik kazası geçirmiştir. Futbolcumuz kazayı yara almadan atlatmıştır. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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