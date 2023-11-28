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Spor

Futbolcu neye uğradığını şaşırdı! Amatör maçta şok eden hareket

Yeniakit Publisher
2023-11-28 17:18:00 -

Bölgesel Amatör Lig 5'inci Grup'ta oynanan Burdur Maküspor-Manavgat Belediyespor maçında akılalmaz bir olay yaşandı.

Bölgesel Amatör Lig 5'inci Grup'ta mücadele eden Burdur Maküspor ile Manavgat Belediyespor, Burdur Gazi Atatürk Stadı'nda karşılaştı.

Ankara bölgesinden Havva Nur Demir, Taner Kıtmır ve Oğuz Akgün hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmanın 38'inci dakikasında bir pozisyon sonrası takım arkadaşı Kürşat Kara'yla tartışma yaşayan Manavgat Belediyespor kaptanı Tugay Tiryaki'ye karşılaşmanın hakemi kırmızı kart gösterdi. Kürşat Kara'yı da sarı kartla cezalandırdı.

Saha komiseri gerginliği yatıştırdı

Manavgat Belediyespor Teknik Sorumlusu Ercan Kul, sahayı terk eden Tugay Tiryaki'yi tokatladı. Tiryaki ile Kul arasında yaşanan gerginliği ise yedek kulübesindeki futbolcular ve saha komiseri yatıştırdı. Manavgat tribünündeki taraftarlar da kendi oyuncularına tepki gösterdi.

Maküspor 90+4'te maçı kopardı

Maküspor ilk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 90+4'üncü dakikasında Cihan Mercan'ın attığı golle rakibini 1-0 yenerek galibiyet serisini üç maça çıkardı. Maküspor bu galibiyetle puanını 11'e çıkararak 7'nci sıraya yerleşti.

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