Futbolcu Emre Can Türkçe konuşmaya erindi
Almanya - Türkiye maçı sonunda, Almanya Milli Takım formasını giyen Emre Can, Türkçe sorulan soruya Almanca cevap vererek tepki çekti.
Dün akşam oynanan hazırlık maçında Almanya ile A Milli Takımımızın 3-3 berabere kaldığı maç sonrası Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can'ın maç içinde A Milli Takımımızın attığı ikinci golden sonra hakeme yaptığı itirazlar dikkat gözden kaçmamıştı.
Türkçe soruya Almanca cevap
Maç sonrası röportaj veren Emre Can, kendisine sorulan Türkçe soruya Almanca cevap verdi. Emer Can'ın bu hareketi izleyenleri şoke etti.
Türkçe röportaj verdi
Futbolcunun Türkçe bildiği ve daha önce Türkçe röportaj verdiği de ortaya çıktı.