  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbolcu Emre Can Türkçe konuşmaya erindi
Spor

Futbolcu Emre Can Türkçe konuşmaya erindi

Almanya - Türkiye maçı sonunda, Almanya Milli Takım formasını giyen Emre Can, Türkçe sorulan soruya Almanca cevap vererek tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 02:02:00 -
Futbolcu Emre Can Türkçe konuşmaya erindi

Dün akşam oynanan hazırlık maçında Almanya ile A Milli Takımımızın 3-3 berabere kaldığı maç sonrası Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can'ın maç içinde A Milli Takımımızın attığı ikinci golden sonra hakeme yaptığı itirazlar dikkat gözden kaçmamıştı.

Türkçe soruya Almanca cevap

Maç sonrası röportaj veren Emre Can, kendisine sorulan Türkçe soruya Almanca cevap verdi. Emer Can'ın bu hareketi izleyenleri şoke etti.

Türkçe röportaj verdi

Futbolcunun Türkçe bildiği ve daha önce Türkçe röportaj verdiği de ortaya çıktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başörtüsü yasakçısı Üstün Dökmen yine kafayı çıkardı! Koronavirüste
Gündem

Başörtüsü yasakçısı Üstün Dökmen yine kafayı çıkardı! Koronavirüste "suya sabuna dokunmadı"

Sabah saatlerinde bir televizyon programına bağlanan başörtü yasakçısı Üstün Dökmen, koronavirüse ilişkin yaptığı açıklamalarda vaka ve hast..
Dünya ne diyeceğini merak ediyordu! Putin'den savaş açıklaması
Dünya

Dünya ne diyeceğini merak ediyordu! Putin'den savaş açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile de sürekli temas h..
Yine hezeyan çıkışlar! İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal'ı yalanladı
Medya

Yine hezeyan çıkışlar! İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal'ı yalanladı

FOX TV'de sabahları Çalar Saat programını sunan İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal'ın istifası ile ilgili algı dolu açıklamalar yaptı...
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay