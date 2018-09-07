Futbola yatırım kar ettirecek mi?

UEFA ile Finansal Fair-Play kapsamında anlaşmalar yapan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor harcamalarına dikkat etti.Kulüpler yaptığı transferlerle kasalarını artıda tutmayı başardı.

KULÜPLERİN KASALARI DOLDU

BEŞİKTAŞ:Siyah-Beyazlı ekip, kadroya kattığı 5 futbolcu için 2 milyon 750 bin Euro öderken, takımdan ayrılan 8 futbolcudan ise 14 milyon Euro para kazandı. Siyah-Beyazlılar kulübün kasası şu ana kadar 11.25 milyon Euro kara geçti.

GALATASARAY: Sarı-Kırmızılı ekip kadrosuna kattığı 5 oyuncu için toplamda 8 milyon 500 bin Euro öderken, giden futbolculardan ise 9 milyon 150 bin Euro kasasına soktu. Bu transferlerden sonra Galatasaray’ın kasası 650 bin Euro kara geçti.

FENERBAHÇE: Fenerbahçe’nin kasasından takıma dahil olan 6 oyuncu için 13 milyon 700 bin Euro çıkarken, sarı-lacivertli kulüp kiralık ve bonservisiyle takımdan ayrılan oyunculardan ise 25 milyon 600 bin Euro gelir elde etti. Fenerbahçe, böylece 11 milyon 900 bin Euro ile transfer döneminde 4 büyük kulüp arasında şu ana kadar en çok kar eden takım oldu.

TRABZONSPOR:Bordo-Mavili kulüp kadrosuna kattığı 5 futbolcu için toplamda 1 milyon 925 bin Euro bonservis bedeli ödedi, takımdan ayrılan 6 futbolcudan ise 9 milyon 590 bin Euro kasaya girdi. Trabzonspor, transfer döneminde kasasını 7 milyon 665 bin Euro artıda tutmayı başardı.

GÖZLER BORSADA

Transfer döneminde kasalarını dolduran dört büyüklerin Borsa İstanbul’da işlem gören hisseleri 8 ayda yatırımcısını üzdü. Transfer döneminin ardından başlayan yeni sezonda gözler borsada işlem gören hisselere çevrildi.