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Spor

Futbola dönüş protokolü nedir?

Koronavirüs salgını sebebiyle mart ayından bu yana spor müsabakaları yapılmıyor. Türkiye Futbol Federasyonu liglerin 12 Haziran’da başlayacağını duyurdu. Son olarak TFF’nin futbola dönüş protokolünü yenilediği duyuruldu. Sporseverler “Futbola dönüş protokolü nedir?” , “Ligler nasıl oynanacak?” , “Lig maçları nerede oynanacak?” , “Deplasman maçları oynanacak mı?” , “Maçlarda sosyal mesafe nasıl korunacak?” , “Maçlara seyirci alınacak mı?” sorularının cevaplarını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 16:52:00 -
Futbola dönüş protokolü nedir?

Tüm dünya koronavirüse karşı büyük bir savaş veriyor. Salgın sebebiyle spor müsabakaları mart ayında durduruldu. Basketbol, voleybol ve hentbol ligleri şampiyon ilan edilmeden tescil edildi. Futbolda ise liglerin 12 Haziran’da başlamasına karar verildi. Son olarak Futbola dönüş protokolünün güncellendiği açıklandı. İşte, detaylar.

Futbola dönüş protokolü nedir?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü güncelledi. TFF'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, 20 Mayıs'ta TFF'nin Kulüpler Birliği ile gerçekleştirdiği toplantıda kulüp başkanlarından gelen görüşler ile TFF Sağlık Kurulu'nun Süper Lig takım doktorları ile 23 Mayıs'taki görüş alışverişi çerçevesinde ''Futbola Dönüş Öneri Protokolü''nün güncellendiği bildirildi.

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