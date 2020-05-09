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Medya

Futbola damga vuran isimler TRT Spor'da

Unutulmaz isimler ve ezeli rakipler Ustalara Saygı belgeselinde ekrana geliyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 16:21:00 -
Futbola damga vuran isimler TRT Spor'da

TRT Spor hafta sonuna özel bir belgeselle daha izleyenlerin evlerine konuk oluyor. Futbolun en sıra dışı adamlarını ve unutulmaz rekabetlerini konu alan Ustalara Saygı belgeseli ilk kez bu hafta sonu TRT Spor’daekrana geliyor.

Futbola damga vuran isimleri, ezeli rekabetlerive iz bırakan karşılaşmaları olağanüstü hikayeleriyle anlatan Ustalara Saygı belgeseli ilk kez TRT Spor ekranında sporsever için ekrana geliyor. Başarıları ve zaaflarıyla futbolcu ile teknik direktörleri inceleyen 2018 - 2019 yılı Inverleigh yapımı Ustalara Saygı belgeseli 9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günü saat 12.00’de TRT Spor’da.

Dört bölümden oluşan belgeselin ilk iki bölümü 9-10 Mayıs’ta ekrana gelirken; 3. ve 4. bölümü 16-17 Mayıs’ta TRT Spor ekranında futbol tutkunlarının beğenisine sunulacak. Bu hafta yayınlanacak ilk iki bölümde futbolun unutulmaz isimlerinden Zlatanİbrahimovic, RoyKeane, Maradona gibi isimlerin yaşadıkları ve mücadeleleri anlatılacak. Belgeselin ezeli rakipler bölümünde ise El Clasico, Messi – Ronaldo ve JoseMourinho -PepGuardiola gibi isimlerin hikayeleriyle futbolun ustaları hatırlanacak.

Ustalara Saygı belgeseli 9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri saat 12.00’de TRT Spor’da.

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