Futbola “Amerikan” modeli getirdiler!

La Liga ekiplerinden Valencia, daha önce Avrupa futbolunda görülmemiş bir olayı gerçekleştirmeye hazırlanıyor. İspanyol kulübü biletlerini artık Amerika'daki profesyonel takımların sıklıkla kullandığı dinamik fiyatlama yöntemiyle satışa sunma kararı aldı. Detaylar haberimizde…

La Liga'nın köklü ekiplerinden olan Valencia, Avrupa'da daha önce denenmemiş bir satış stratejisini hayata geçirme kararı aldı. Kulübün Singapurlu başkanı Peter Lim, yapılan bu seçimin arkasında ve uygulamanın taraftarlar için adil olduğunu düşünüyor. Buna karşın turuncu beyazlı ekibin bazı destekçileri bu karardan memnun olmasa da Valencia, Avrupa'da gelecek zamanlarda sıklıkla görülmesi beklenen bir bilet satış stratejisinin öncüsü olmuş durumda.

DİNAMİK BİLET SATIŞI NEDİR?

Dinamik bilet satışı için uçak biletleri örnek verilebilir. Havayolu firmaları biletlerini erken alan müşterilerine daha uygun fiyat imkanı sağlarken, son dakika bilet alan yolcuları için fiyatı çok daha yüksekte tutar. Amerika'da neredeyse her takımın kullandığı ve La Liga ekibi Valencia'nın da tercih ettiği bu model, erken bilet alan taraftara ekonomik fayda sağlarken, geç alan taraftar için ise mali bir yük oluşturabiliyor.

AVRUPA FUTBOLUNDA KUZEY AMERİKA ESİNTİSİ

Son yıllarda Avrupa futbolunda iyice yer edinmeye başlayan Kuzey Amerikalı iş adamları sadece paralarını değil, bulundukları bölgedeki sporların satış pazarlama tekniklerini de Avrupa'ya getiriyor. Futbolu kendini ifade etme biçimi olarak gören ve bununla yaşayan Avrupalı futbol taraftarlarına karşın bunu bir eğlence sektörü olarak gören bu iş adamları, gelir odaklı bir strateji izlemeyi tercih ediyor. Durumun fazlasıyla maddiyata dayalı olması nedeniyle taraftarlar futbolun ruhunun öldürüldüğünü düşünüyor.

BAZI DURUMLARDA AVANTAJ SAĞLAYABİLİR

Dinamik bilet satışının bazı takımlar için oldukça faydalı olabileceği gerçeği de mevcut. Örneğin Türkiye'de stadyumlarını doldurmakta güçlük çeken Anadolu takımları bu satış yöntemiyle birlikte taban fiyattan açılan biletleri daha makul bir meblağ karşılığında taraftarıyla buluşturabilir ve doluluk oranını yükseltebilir.