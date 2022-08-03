  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Futbol zirvesi sonrası Bakan Nebati'den açıklama
Ekonomi

Futbol zirvesi sonrası Bakan Nebati'den açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, futbol kulüplerinin her birinin sağlam temeller üzerinde sağlıklı biçimde büyümesini sağlamak için güçlü bir koordinasyon ve iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-03 16:03:00 -
Futbol zirvesi sonrası Bakan Nebati'den açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Paylaşımda, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç ve beraberindeki kulüp başkanları ve temsilcileriyle bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Nebati, kulüplerin mali yapılarının güçlendirilmesi amacıyla atılacak adımları değerlendirdiklerini kaydetti.

Nebati, "Futbol kulüplerimizin her birinin sağlam temeller üzerinde sağlıklı biçimde büyümesini sağlamak için güçlü bir koordinasyon ve iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23