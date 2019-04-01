Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Kupada yarı final mücadelesi yarın oynanacak Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor maçıyla başlayacak

ANKARA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final mücadelesi yarın başlayacak.

Yarı final ilk maçında Galatasaray, yarın saat 20.00'de Türk Telekom Stadı'nda Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Kupada bir diğer yarı final mücadelesi ise Ümraniyespor ile Akhisarspor arasında yaşanacak. İki takım arasındaki ilk maç, 3 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'de Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçları ise 24-25 Nisan'da yapılacak.



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