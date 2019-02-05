Futbol: Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor: 0 - Ümraniyespor: 0 (İlk yarı)

Stat: Medical Park Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ali Saygın Ögel, Serkan Çimen Trabzonspor: Arda Akbulut, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Ibanez, Batuhan Artarslan (Dk. 27 Abdulkadir Parmak), Amiri, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme, Ekuban Ümraniyespor: Burak Öğür, Uğur Aygören, Tarık Tekdal, Appindangoye, Yasir Subaşı, Serkan Göksu, Timur Temeltaş, Recep Aydın, Madinda, Diabang, Leandrinho

TRABZON (AA) - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali ilk maçında Trabzonspor ile Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. 5. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ara pasında, kalesini terk eden Burak Öğür, Ekuban'ın önünde topa müdahale ederek tehlikeyi önledi. 36. dakikada sağdan rakibinden sıyrılarak ceza alanına giren Serkan Göksu'nun pasında, penaltı noktası gerisinde Madinda'nın düzgün vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. 40. dakikada Ibanez'in soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Abdulkadir Parmak'ın kafa vuruşunda, top direğin az farkla yanından auta gitti. 45. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sol taraftan pasında, ceza alanı içinde Abdulkadir Parmak'ın yakın mesafeden şutunda meşin yuvarlak auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi.















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