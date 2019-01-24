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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

- Kasımpaşa: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0- Kasımpaşa, uzatma bölümünde attığı golle galip gelerek çeyrek finale yükseldi

24 Ocak 2019 Perşembe 20:54
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası


Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Bahattin Şimşek, Cevdet Kömürcüoğlu, Serdar Diyadin

Kasımpaşa: Scuffet, Popov, Ben Youssef, Josue Sa, Veigneau, Sadiku, Pavelka (Dk. 116 Veysel Sarı), Eduok (Dk. 99 Azad Toptik), Hajradinovic (Dk. 46 Heintz), Trezeguet, Koita (Dk. 65 Tarkan Serbest)

Aytemiz Alanyaspor: Ufuk Ceylan, Baiano, Caulker, Merih Demiral, Nsakala, Taha Yalçıner (Dk. 79 Ceyhun Gülselam), Welinton (Dk. 114 Cenk Ahmet Alkılıç), Ozan Tufan (Dk. 67 Junior Fernandez), Efecan Karaca, Djalma (Dk. 120 Hasan Ayaraoğlu), Sural

Gol: Dk. 113 Tarkan Serbest (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 59 Josue Sa (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 17 Nsakala, Dk. 72 Caulker, Dk. 81 Ceyhun Gülselam, Dk. 86 Baiano, Dk. 110 Welinton (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 105+1 Tarkan Serbest, Dk. 107 Heintz, Dk. 119 Veigneau, Dk. 120+1 Veysel Sarı, Dk. 120+2 Trezeguet (Kasımpaşa)


İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Kasımpaşa, normal süresi 0-0 tamamlanan maçta Aytemiz Alanyaspor'u uzatma bölümünde attığı golle 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

18. dakikada Hajradinovic'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Nsakala'nın altıpasın önünde ters kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

22. dakikada Veigneau'nun sol kanattan ceza sahasına çıkardığı ortada Nsakala'nın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak, Eduok'un önünde kaldı. Bu oyuncunun pasında topla buluşan Koita'nın altıpasın sağından uygun durumda yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

Kasımpaşa'nın baskılı oynadığı ve daha fazla gol pozisyonuna girdiği karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

71. dakikada ani gelişen Kasımpaşa atağında Eduok, topla ilerledikten sonra pasını sağ kanattan ceza alanına hareketlenen Trezeguet'ye çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazda karşı karşıya yaptığı sert vuruşta kaleci Ufuk Ceylan, ayaklarıyla müdahale ederek meşin yuvarlağın filelere gitmesine izin vermedi.

Müsabakanın 90 dakikalık bölümünde iki takım da gol atmayı başaramadı ve uzatma bölümlerine geçildi.

105+1. dakikada Pavelka'nın pasıyla topla buluşan Trezeguet'nin ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören noktadan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak sol direğe çarparak dışarı çıktı.

113. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Ben Youssef'in kendi yarı sahasından uzun pasında topla buluşan Popov, sağ kanatta rakibinden sıyrılarak ceza sahasına girdi ve son çizgiye indi. Bu oyuncunun kale önüne çıkardığı pasta Tarkan Serbest'in penaltı noktası üzerinde bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Kasımpaşa, 0-0 biten ilk müsabakanın rövanşında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenerek kupada çeyrek finalist oldu.


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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 20:54
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