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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

- Hatayspor: 4 - Medipol Başakşehir: 1- Hatayspor, kupada çeyrek finale yükseldi

24 Ocak 2019 Perşembe 15:20
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası


Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Özgür Yankaya, Erdinç Sezertam, Mustafa Savranlar

Hatayspor: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Soner Örnek, Mehmet Tayfun Dingil, Kubilay Sönmez, Gökhan Karadeniz, Mirkan Aydın (Dk. 72 Hamza Gür), Maiga (Dk. 63 Diallo), Yusuf Abdioğlu, Tom (Dk. 43 Selim Ilgaz), Caner Hüseyin Bağ

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Attamah, Mert Çelik, Karim Hafez, Uğur Uçar (Dk. 62 Napoleoni), Soner Aydoğdu (Dk. 85 İrfan Can Kahveci), Elia (Dk. 69 Visca), Jojic, Kerim Frei, Gökhan İnler, Adebayor

Goller: Dk. 12 Yusuf Abdioğlu, Dk. 25 ve 66 Mirkan Aydın, Dk. 44 Selim Ilgaz (Hatayspor), Dk. 19 Jojic (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 72 Karim Hafez, Dk. 85 Gökhan İnler, Dk. 86 İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir)


HATAY (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 1-0 yenildiği ilk maçın rövanşında Spor Toto 1. Lig temsilcisi Hatayspor, sahasında Spor Toto Süper Lig lideri Medipol Başakşehir'i 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

12. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol taraftan Tom'un kullandığı kornerde ceza alanı içine gelen topa iyi yükselen Yusuf Abdioğlu'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

19. dakikada Medipol Başakşehir, karşılaşmada beraberliği yakaladı. Orta saha yakınlarında topu önünde bulan Jojic, bir süre ilerledikten sonra ceza sahası önünden yaptığı düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

25. dakikada ev sahibi ekip bir kez daha öne geçti. Sağ kanatta Tom'dan aldığı pas sonrası Attamah'ı da geçip ceza sahasına giren Mirkan Aydın, yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-1

44. dakikada Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Yasin Güreler'in ceza sahası içine gönderdiği topu sağ çaprazda bulunan Gökhan Karadeniz, kafayla Selim Ilgaz'a aktardı. Müsait durumda olan Selim Ilgaz'ın dokunduğu meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, Hatayspor'un 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

66. dakikada ev sahibi ekip, skoru 4-1'e getirdi. Gelişen atakta sağdan ceza sahasına giren Mirkan Aydın, yaptığı vuruşla kaleci Volkan Babacan'ı bir kez daha mağlup etti.

Müsabakadan 4-1 galip ayrılan Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen taraf oldu.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 15:20
  1. Futbol
  2. Hatayspor
  3. Medipol Başakşehir
  4. Ziraat Türkiye Kupası

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