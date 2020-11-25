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Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Spor

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Eskişehirspor: 2 - GMG Kastamonuspor: 0 - Eskişehir temsilcisi 5. tura yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-11-25 16:35:41 -
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Emin Barlas, Kerem İlitangil

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Sezgin Coşkun, Furgan Polat, Alperen Kocabaş, Alimi, Erdal Akdarı, Bilal Ceylan (Dk. 78 Bedirhan Altunbaş), Buğra Çağlıyan (Dk. 46 Berkay Tanır), Furkan Balaban, Mehmet Özcan, Sholaja (Dk. 90 Talha Erdoğan)

GMG Kastamonuspor: Atakan Akyol, Recep Yılmaz (Dk. 57 Metincan Cici), Oğuzhan Doğan, Birkan Öksüz, Harun Aydın, Sümer Odabaş (Dk. 76 Kerem İmamoğlu), Mert Arabacı, Faruk Öcal, Sefa Gebeşoğlu, Hakan Olkan, Eren Evin

Goller: Dk. 49 Alimi, Dk. 83 Bedirhan Altunbaş (penaltıdan) (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Ekrem Kılıçarslan, Dk. 61 Mehmet Özcan, Dk. 85 Bedirhan Altunbaş (Eskişehirspor)


ESKİŞEHİR (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor, Misli.com 2. Lig takımlarından GMG Kastamonuspor'u 2-0 mağlup ederek adını 5. tura yazdırdı.


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