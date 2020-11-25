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Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Spor

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ankara Keçiörengücü: 1 - Kocaelispor: 2 - Kocaelispor kupada 5. tura yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-11-25 16:26:19 -
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Aktepe

Hakemler: Bayram Başkan, Selman Timur, Batuhan Bıyıklı

Ankara Keçiörengücü: Muhammed Birkan Tetik, Dodoo, İrfan Akgün (Dk. 57 Uğur Utlu), Ogün Bayrak (Dk. 106 Abdulkadir Korkut), Fatih Selimhan Solmaz, Erdal Öztürk (Dk. 58 Bilali), Kone, Alabi, Ilır Mustafa, Osman Keçelioğlu (Dk. 106 Mert Kula), Cem Ekinci (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz)

Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları, Kemal Can Aydemir, Batuhan Er (Dk. 71 Mervan Yusuf Yiğit), Yiğit Canguru (Dk. 71 Semih Karadeniz), Murat Cem Akpınar, Gökhan Meral (Dk. 98 Erinç Karakaş), Taha Batuhan Yayıkçı, Benhur Keser, İrfan Başaran (Dk. 61 Muhammed Gönülaçar), Mesut Özdemir (Dk. 88 Yiğitali Bayrak), Bahattin Köse (Dk. 71 Ramazan Çevik)

Goller: Dk. 45+2 Bahattin Köse, Dk. 97 Murat Akpınar (Kocaelispor), Dk. 82 Fatih Solmaz (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 15 Benhur Keser, Dk. 39 Murat Akpınar, Dk. 81 Mervan Yusuf Yiğit, Dk. 119 İsmet Yumakoğulları (Kocaelispor), Dk. 45+1 Erdal Öztürk, Dk. 104 Ilır Mustafa, Dk. 120+3 Birkan Tetik (Ankara Keçiörengücü)


ANKARA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekibi Kocaelispor, normal süresi 1-1 biten maçın uzatma bölümünde TFF 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 üstünlük sağlayarak 5. tura yükseldi.


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