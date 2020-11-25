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Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Spor

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0 - Darıca Gençlerbirliği : 1 - Darıca Gençlerbirliği 5. tura yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-11-25 16:13:46 -
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası


Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Ahmet Turan Timuroğlu, İsmail Emre, Emre Doğu

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Zülküf Özer, Fırat Arıkan, Feyyaz Belen, Erkan Taşkıran, İshak Çakmak (Dk. 46 Landel), Doğan Can Davas, Serna ( Dk. 46 Pote), Bora Onay Ergin ( Dk. 46 Halilovic), Mert Ali Atakulu ( Dk. 59 Gökay Güney), Traore, Hüseyin Arabacıoğlu

Darıca Gençlerbirliği: Ali Alper Doğan, Berat Eyüpoğlu (Dk. 63 Emre Alan), Baha Kısacık (Dk. 56 Ahmet Kutluer), Selman Sevinç, Erdem Dikbasan ( Dk. 85 Furkan Akın), Metin Güler, Halil İbrahim Şagar, Yusuf Bildik, İbrahim Çağrı Oğuz ( Dk. 56 Onuray Köse) Alperen Can ( Dk. 46 Mahmuthan Samet Acar), Nebi Tiryakioğlu

Gol: Dk. 40 Nebi Tiryakioğlu (Darıcı Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: Dk. 69 Landel (Bandırmaspor), Dk. 89 Onuray Köse (Darıca Gençlerbirliği)


BALIKESİR (AA) - Ziraat Türkiye Kupası dördüncü tur karşılaşmasında, Misli.com 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği deplasmanda TFF 1. Lig ekibi Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 1-0 yenerek adını 5. tura yazdırdı.

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