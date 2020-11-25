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Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Spor

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Tuzlaspor: 5 - Sultanbeyli Belediyespor: 1 - Tuzlaspor 5. tura yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-11-25 15:36:25 -
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Sultanbeyli Gölet Futbol

Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Harun Pekyürek, Ozan Bekar

Tuzlaspor: Metin Erol (Dk. 37 Angeler), Yasin Güreler, Tarık Tekdal (Dk. 60 Segbefia), Aosman, Arif Morkaya, Vedat Bora, Samet Asatekin, Sarr (Dk. 68 Zubanovic), Onat Kutay Kurt (Dk. 46 Özgür Can Özcan), Ahmet Yazar (Dk. 68 Berk Can Sevgi), Mahmut Bulut

Sultanbeyli Belediyespor: Ahmet Çolak, İskender Can (Dk. 46 Salih Gevençli), Uğurcan Arslantürk, İlke Nelik (Dk. 46 Mustafa Minnet), Yunus Ensari, Kadir Samet Eser (Dk. 46 Burak Ağaoğlu), Taner Yıldız, Yusuf Ocak, Yusuf Oyit (Dk. 70 Bünyamin Küçükosman), Okan Demir (Dk. 62 Muhammet Enes Erdem), Serhat Yeşilördek

Goller: Dk. 24 Sarr, Dk. 40 Aosman (Penaltıdan), Dk. 45 Vedat Bora, Dk. 48 Ahmet Yazar, Dk. 60 Özgür Can Özcan (Tuzlaspor), Dk. 73 Serhat Yeşilördek (Sultanbeyli Belediyespor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Sarr, Dk. 88 Ber Can Sevgi (Tuzlaspor), Dk. 16 Yusuf Ocak, Dk. 39 İlke Nelik (Sultanbeyli Belediyespor)


İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Misli.com 3. Lig temsilcisi Sultanbeyli Belediyespor'u 5-1 yenen TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor, adını 5. tura yazdırdı.


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