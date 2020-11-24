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Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Spor

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Gençlerbirliği: 1 - Kırşehir Belediyespor: 0 - Başkent ekibi, kupada 5. tura yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-11-24 15:10:16 -
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Eryaman

Hakemler: Murat Erdoğan, Uygar Bebek, Nurettin Dinçer Demir

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Ömürcan Artan (Dk. 85 Hasanalp Birken), Abdullah Şahindere, Arda Kızıldağ, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 80 Kadir Enes Kıra), Soner Dikmen, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 64 Rahmetullah Berişbek), Murat Yıldırım, Furman (Dk. 64 Sefa Yılmaz), Sami Gökhan Altıparmak, İlker Karakaş (Dk. 85 Baran Başyiğit)

Kırşehir Belediyespor: Deniz Çınar, Erbay Eker, Nuri Melih Mursal, Oğuzhan Yazıcı, Onur Karakabak, Gökay Iravul, İsmail Düzgün, Bilal Gülden (Dk. 75 Mehmet Fatih Bayat), Furkan Polat (Dk. 75 Muhammet Apuhan), Sabit Hakan Yılmaz (Dk. 64 Serhat Mermer), Abdülkadir Akyıldız

Gol: Dk. 61 Soner Dikmen (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 24 Ömürcan Artan, Dk. 90+3 Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği), Dk. 32 Bilal Gülden, Dk. 43 Abdülkadir Akyıldız (Kırşehir Belediyespor)


ANKARA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Gençlerbirliği, sahasında Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Kırşehir Belediyespor'u 1-0 yenerek 5. tura yükseldi.

16. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın ceza sahasının solundan penaltı noktasının önüne çıkardığı top, kaleci Deniz Çınar'ı geçerek Furman'a geldi. Müsait durumdaki Furman, boş kale yerine topu sol direğin dibinden auta gönderdi.

33 . dakikada İlker Karakaş'ın şutunda savunmadan dönen top ceza sahasının solundaki Furman'ın önünde kaldı. Furman'ın sert şutunda top üst ve sağ yan direğin birleştiği noktaya çarparak oyun alanına döndü. Direkten dönen topu savunma tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

İlk yarı golsüz sona erdi.

61. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Soner Dikmen'in kaleyi cepheden gören noktadan, yaklaşık 25 metre mesafeden çektiği sert şutta top sol üst köşeden filelerle buluştu: 1-0

70. dakikada Rahmetullah Berişbek'in pasında ceza yayının içinde topla buluşan Sami Gökhan Altınparmak'ın ceza sahasına girerek çektiği şutta, meşin yuvarlak sol direğe çarpıp oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında gelişen atakta, Soner Dikmen'in ceza sahası dışından çektiği şutta top yandan auta gitti.

Gençlerbirliği, Kırşehir Belediyespor'u 1-0 yenerek adını 5. tura yazdırdı.

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