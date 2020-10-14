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Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Spor

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

2020-2021 sezonu 1. turda 12 maç yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-14 16:47:47 -
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

İSTANBUL (AA) - Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 2020-2021 sezonu 1. turuna 12 maçla devam edildi.

Kupanın 1. turunda Misli.com 3. Lig'de yer alan takımlardan 42'si mücadele ediyor. Maçlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan yeni statü gereği tek maç üzerinden oynanıyor.

Organizasyonda bugün yapılan 12 karşılaşmanın ardından Siirt İl Özel İdaresi, Şile Yıldızspor, Arnavutköy Belediyespor, Yalovaspor, 1877 Alemdağspor, Kırıkkale Büyük Anadoluspor, Yomraspor, Elazığ Karakoçan, Kozanspor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Payasspor ve Alanya Kestelspor 2. tura yükseldi.


Türkiye Kupası'nda 1. turda oynanan maçların sonucu şöyle:

Mardin Fosfatspor-Siirt İl Özel İdaresi: 0-3

Şile Yıldızspor-Modafen: 5-1

Arnavutköy Belediyespor-Çengelköy: 2-0

Yalovaspor-Halide Edip Adıvarspor: 6-4

1877 Alemdağspor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 1-0

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Gölcükspor: 2-1

Fatsa Belediyespor-Yomraspor: 1-2

Elazığ Karakoçan-Batman Petrolspor: 1-0

Kozanspor-Kahta 02: 2-1

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Adıyaman 1954: 1-0

İskenderun FK-Payasspor: 5-6

Alanya Kestelspor-Karaman Belediyespor: 2-0





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