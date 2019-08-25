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Futbol: Uluslararası Starway Turnuvası

- 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Rusya'da düzenlenen turnuvadaki 3 maçını da kazanarak şampiyonluğa ulaştı

25 Ağustos 2019 Pazar 18:18
Futbol: Uluslararası Starway Turnuvası


İSTANBUL (AA) - 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Rusya'da düzenlenen Uluslararası Starway Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Mehmet Hacıoğlu yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, turnuvanın son maçında başkent Moskova'daki Chertanovo Stadı'nda Sırbistan ile karşılaştı. Milliler, müsabakayı Melih Bostan'ın 73. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Turnuvadaki ilk maçında Özbekistan'ı, ikinci müsabakasında ise ev sahibi Rusya'yı 3-2'lik skorlarla yenen genç milliler, üç galibiyet alarak organizasyonu şampiyon tamamladı.

Maçı tribünden takip eden Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, karşılaşma sonrasında milli takımı tebrik ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 18:18
  1. 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı
  2. Futbol
  3. Rusya
  4. Türkiye Futbol Federasyonu
  5. Uluslararası Starway Turnuvası

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