Futbol: Uluslararası Starway Turnuvası - 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Rusya'da düzenlenen turnuvadaki 3 maçını da kazanarak şampiyonluğa ulaştı



İSTANBUL (AA) - 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Rusya'da düzenlenen Uluslararası Starway Turnuvası'nda şampiyon oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Mehmet Hacıoğlu yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, turnuvanın son maçında başkent Moskova'daki Chertanovo Stadı'nda Sırbistan ile karşılaştı. Milliler, müsabakayı Melih Bostan'ın 73. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Turnuvadaki ilk maçında Özbekistan'ı, ikinci müsabakasında ise ev sahibi Rusya'yı 3-2'lik skorlarla yenen genç milliler, üç galibiyet alarak organizasyonu şampiyon tamamladı. Maçı tribünden takip eden Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, karşılaşma sonrasında milli takımı tebrik ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.