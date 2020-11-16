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Spor Futbol: UEFA Uluslar Ligi
Spor

Futbol: UEFA Uluslar Ligi

B Ligi 3. Grup'ta yer alan Türkiye, Rusya'yı 3-2 yenerken, Macaristan ile Sırbistan 1-1 berabere kaldı

Yeniakit Publisher
2020-11-16 00:41:35 -
Futbol: UEFA Uluslar Ligi

İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı'nın yer aldığı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta beşinci hafta maçları tamamlandı.

UEFA Uluslar Ligi 2020-2021 sezonunda milliler, Ülker Stadı'nda konuk ettiği Rusya'yı 3-2 mağlup etti.

Diğer müsabakada ise Macaristan ile Sırbistan sahadan 1-1'lık eşitlikle ayrıldı. Bu sonuçların ardından Rusya, averajla liderliğini sürdürdü.

Grupta altıncı ve son karşılaşmalar, 18 Kasım'da Macaristan ile Türkiye ve Sırbistan ile Rusya arasında oynanacak.

B Ligi 3. Grup'ta oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar

OGBMAYAvP
Rusya52219728
Macaristan52215418
Türkiye51316606
Sırbistan503247-33



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