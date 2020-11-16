Futbol: UEFA Uluslar Ligi
B Ligi 3. Grup'ta yer alan Türkiye, Rusya'yı 3-2 yenerken, Macaristan ile Sırbistan 1-1 berabere kaldı
İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı'nın yer aldığı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta beşinci hafta maçları tamamlandı.
UEFA Uluslar Ligi 2020-2021 sezonunda milliler, Ülker Stadı'nda konuk ettiği Rusya'yı 3-2 mağlup etti.
Diğer müsabakada ise Macaristan ile Sırbistan sahadan 1-1'lık eşitlikle ayrıldı. Bu sonuçların ardından Rusya, averajla liderliğini sürdürdü.
Grupta altıncı ve son karşılaşmalar, 18 Kasım'da Macaristan ile Türkiye ve Sırbistan ile Rusya arasında oynanacak.
B Ligi 3. Grup'ta oluşan puan durumu şöyle:
Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Rusya
|5
|2
|2
|1
|9
|7
|2
|8
|Macaristan
|5
|2
|2
|1
|5
|4
|1
|8
|Türkiye
|5
|1
|3
|1
|6
|6
|0
|6
|Sırbistan
|5
|0
|3
|2
|4
|7
|-3
|3