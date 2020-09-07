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Spor Futbol: UEFA Uluslar Ligi
Spor

Futbol: UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftasına 10 maçla devam edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-07 00:09:17 -
Futbol: UEFA Uluslar Ligi

İSTANBUL (AA) - Futbolda UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftasına 10 maçla devam edildi.

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ikinci haftasında bugün A, B, C ve D liglerinde 10 karşılaşma oynandı.

Günün öne çıkan A Ligi 4. Grup maçında İspanya, 3. ve 29. dakikalarda Sergio Ramos, 32. dakikada Ansu Fati ve 84. dakikada Ferran Torres'in attığı gollerle evinde Ukrayna'yı 4-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin 3. golünü kaydeden 17 yaşındaki Fati, İspanya Milli Takım tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

- A Ligi:

4. Grup: İsviçre-Almanya: 1-1

İspanya-Ukrayna: 4-0


B Ligi:

3. Grup: Macaristan-Rusya: 2-3

Sırbistan-Türkiye: 0-0


4. Grup: Galler-Bulgaristan:1-0

İrlanda Cumhuriyeti-Finlandiya: 0-1


C Ligi:

3. Grup: Slovenya-Moldova: 1-0

Kosova-Yunanistan: 1-2


D Ligi:

1. Grup: Andorra-Faroe Adaları: 0-1

Malta-Letonya: 1-1


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