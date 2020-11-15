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Spor Futbol: UEFA Uluslar Ligi
Spor

Futbol: UEFA Uluslar Ligi

Türkiye: 2 - Rusya: 1 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-11-15 20:51:13 -
Futbol: UEFA Uluslar Ligi

Stat: Ülker Stadı

Hakemler: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Radoslaw Siejka (Polonya)

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Caner Erkin, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Cenk Tosun

Rusya: Guilherme, Semenov, Dzhikiya, Kudryashov, Zhirkov, Kuzyaev, Ozdoev, Zobnin, Miranchuk, Cheryshev (Dk. 37 Karavaev), Zabolotny

Goller: Dk. 11 Cheryshev (Rusya), Dk. 26 Kenan Karaman, Dk. 32 Cengiz Ünder (Türkiye)

Kırmızı kart: Dk. 24 Semenov (Rusya)


İSTANBUL (AA) - UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta oynanan Türkiye-Rusya maçının ilk yarısı, milli takımın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

8. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Miranchuk'un pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Cheryshev bekletmeden dönerek şutunu attı, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

10. dakikada Rusya'nın sağ kanattan gelişen atağında Zobnin ceza sahasına ortasını gönderdi, Zabolotny altı pas önünde kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

11. dakika Rusya öne geçti. Milli takım, savunmadan çıkarken Merih Demiral topu kaptırdı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Kuzyaev, altı pas önündeki Cheryshev'e pasını attı. Bu oyuncunun gelişine vurduğu top, ağlara gitti: 0-1.

24. dakikada Rusya 10 kişi kaldı. Orta sahadan Rusya savunmasına doğru atılan topu kapmak için hareketlenen Cenk Tosun, ceza sahası önünde Semenov tarafından düşürüldü. Maçın hakemi Marciniak, Semenov'a kırmızı kartını gösterdi.

26. dakikada milli takım beraberliği yakaladı. Caner Erkin'in sol kanattan yaptığı ortaya ön direkte kafayı vuran Kenan Karaman, topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

28. dakikada ay-yıldızlı ekip, Rusya ceza yayının sağından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Cengiz Ünder'in sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya çıktı.

32. dakikada milli takım 2-1 öne geçti. Rusya ceza sahası içerisinde Kaan Ayhan ile paslaşan Cengiz Ünder, sağ çaprazdan ayak içiyle vuruşunu yaptı, direğe de çarpan top ağlara gitti: 2-1.

Mücadelenin ilk yarısı milli takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.



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