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Futbol: UEFA Süper Kupa

- Liverpool: 0 - Chelsea: 1 (İlk yarı)

14 Ağustos 2019 Çarşamba 22:52
Futbol: UEFA Süper Kupa


Stat: Vodafone Park

Hakemler: Stephanie Frappart (Fransa), Manuela Nicolosi (Fransa), Michelle O'Neill (İrlanda)

Liverpool: Adrian, Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson, Milner, Fabinho, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Mane, Salah

Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Zouma, Christensen, Emerson, Kante, Kovacic, Jorginho, Pulisic, Pedro, Giroud

Gol: Dk. 36 Giroud (Chelsea)


İSTANBUL (AA) - İngiltere temsilcilerinin karşılaştığı UEFA Süper Kupa maçında Chelsea, Liverpool önünde ilk yarıyı 1-0 üstün bitirdi.

6. dakikada Salah'ın ceza alanına gönderdiği ortaya yükselen Matip'in kale sahası önünde yaptığı kafa vuruşunda top, kaleci Kepa'da kaldı.

11. dakikada Giroud'nun verdiği pasla ceza sahasına doğru hareketlenen Pedro, gol pozisyonuna girdi. Pedro'nun ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Adrian, topu kontrol etti.

16. dakikada Salah, Oxlade-Chamberlain'in pasıyla ceza alanına hareketlendi. Mısırlı futbolcunun sağ çaprazdan kaleye gönderdiği topu, Kepa çeldi.

22. dakikada Chelsea, gole çok yaklaştı. Giroud ile yaptığı verkaçla ceza alanına giren Pedro'nun kale sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, üst direkten oyun alanına döndü.

36. dakikada Chelsea golü buldu. Giroud, Pulisic'in ara pasıyla ceza sahasına hareketlendi. Fransız forvet, kale sahası sol çaprazından yerden yaptığı vuruşla topu kaleci Adrian'ın solundan ağlara gönderdi: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, Chelsea'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 22:52
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