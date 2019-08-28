Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
Ajax, Slavia Prag ve Club Brugge, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı28 Ağustos 2019 Çarşamba 23:57
İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda üç rövanş mücadelesi yapıldı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu rövanşında 3 maç oynandı. Ajax, Slavia Prag ve Club Brugge, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı.
Play-off turunda iki maçta alınan sonuçlar şöyle:
Ajax (Hollanda) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) : 0-0, 2-0
Slavia Prag (Çek Cumhuriyeti) - Cluj (Romanya) : 1-0, 1-0
Club Brugge (Belçika) - LASK (Avusturya) : 1-0, 2-1
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