Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax, Slavia Prag ve Club Brugge, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı

İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda üç rövanş mücadelesi yapıldı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu rövanşında 3 maç oynandı. Ajax, Slavia Prag ve Club Brugge, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı. Play-off turunda iki maçta alınan sonuçlar şöyle: Ajax (Hollanda) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) : 0-0, 2-0 Slavia Prag (Çek Cumhuriyeti) - Cluj (Romanya) : 1-0, 1-0 Club Brugge (Belçika) - LASK (Avusturya) : 1-0, 2-1



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