Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi - Play-off turu ilk maçları 3 karşılaşmayla sona erdi



İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında play-off turu ilk ayağı, 3 karşılaşmayla sona erdi. Rövanş maçları, 28 ve 29 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Bugün yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle: Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Rosenborg (Norveç): 2-0

Olympiakos (Yunanistan) - Krasnodar (Rusya): 4-0 Young Boys (İsviçre) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-2



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