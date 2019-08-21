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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

- Play-off turu ilk maçları 3 karşılaşmayla sona erdi

21 Ağustos 2019 Çarşamba 23:56
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi


İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında play-off turu ilk ayağı, 3 karşılaşmayla sona erdi. Rövanş maçları, 28 ve 29 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Bugün yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Rosenborg (Norveç): 2-0

Olympiakos (Yunanistan) - Krasnodar (Rusya): 4-0

Young Boys (İsviçre) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-2


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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 23:56
  1. play-off turu
  2. UEFA Şampiyonlar Ligi

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