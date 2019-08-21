Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
- Play-off turu ilk maçları 3 karşılaşmayla sona erdi21 Ağustos 2019 Çarşamba 23:56
İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında play-off turu ilk ayağı, 3 karşılaşmayla sona erdi. Rövanş maçları, 28 ve 29 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Bugün yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Rosenborg (Norveç): 2-0
Olympiakos (Yunanistan) - Krasnodar (Rusya): 4-0
Young Boys (İsviçre) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-2
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