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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

- Play-off turu 3 karşılaşmayla başladı

20 Ağustos 2019 Salı 23:58
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi


İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk ayağında 3 maç oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında gruplar öncesi son aşama, 3 karşılaşmayla başladı.

Play-off turu ilk ayağı, yarın oynanacak 3 karşılaşmayla sona erecek.

Alınan sonuçlar şöyle:

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Ajax (Hollanda): 0-0

Cluj (Romanya) - Slavia Prag (Çek Cumhuriyeti): 0-1

LASK (Avusturya) - Club Brugge (Belçika): 0-1

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 23:58
  1. Ajax
  2. Club Brugge
  3. Cluj
  4. Slavia Prag
  5. Şampiyonlar Ligi play-off turu
  6. UEFA

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