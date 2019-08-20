Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
- Play-off turu 3 karşılaşmayla başladı20 Ağustos 2019 Salı 23:58
İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk ayağında 3 maç oynandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında gruplar öncesi son aşama, 3 karşılaşmayla başladı.
Play-off turu ilk ayağı, yarın oynanacak 3 karşılaşmayla sona erecek.
Alınan sonuçlar şöyle:
APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Ajax (Hollanda): 0-0
Cluj (Romanya) - Slavia Prag (Çek Cumhuriyeti): 0-1
LASK (Avusturya) - Club Brugge (Belçika): 0-1
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