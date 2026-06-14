İslam aleminin unuttuğu Yemen'de insanlar açlıktan ölüyor!

Yemen'in kuzeybatısındaki Hacce vilayetinde bulunan bir yerinden edilmiş kişiler kampında yaşayan ve "Ebu Haşim" olarak tanınan Yemenli göçmenin eşinin, eşinin ölümünden haftalar sonra hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel kaynaklar ve sosyal medya paylaşımlarına göre kadın, hastalık, yetersiz beslenme ve ağır yaşam koşullarıyla mücadele ettiği dönemin ardından yaşamını yitirdi.

"Ebu Haşim" olarak tanınan Yemenli göçmen de geçen mayıs ayında hastalık, yetersiz beslenme ve yoksulluk nedeniyle hayatını kaybetmişti. Yemenli gazeteci İsa er Racihi, ölümünden önce Ebu Haşim'in sağlık durumuna ilişkin çağrılar yaparak yardım talebinde bulunmuştu.

Er Racihi, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, kadının Hacce vilayetinin Abs ilçesindeki bir kampta yaşamını yitirdiğini belirterek, son günlerde kendisi için yardım çağrıları yaptığını ancak gerekli desteğin sağlanamadığını ifade etti.

Gazeteci, yaşananları "açlığın hastalıktan önce yenilgiye uğrattığı bir ailenin acı hikayesi" olarak nitelendirirken, olayın yerinden edilmiş ailelerin karşı karşıya bulunduğu insani krizi gözler önüne serdiğini söyledi.

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran olayın ardından çok sayıda aktivist ve kullanıcı, Ebu Haşim ve eşinin hikayesinin Yemen'deki kamplarda yaşanan daha büyük bir insani felaketin sembolü haline geldiğini belirtti.

Aktivistler, gıda ve sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sıkıntıların özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunan kişiler için ölümcül sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Yorumlarda, söz konusu ailenin yaşadıklarının istisnai bir durum olmadığı, benzer hikayelerin Yemen'deki çok sayıda yerinden edilmiş kişi kampında her gün tekrarlandığı vurgulandı.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası yardım kuruluşları son dönemde Yemen'de insani yardımların azalmasıyla birlikte açlık ve yetersiz beslenme riskinin arttığı konusunda uyarılarda bulunuyor.

Olay, ülkede milyonlarca kişinin temel gıda, sağlık hizmeti ve insani yardıma erişim konusunda ciddi zorluklarla karşı karşıya kaldığı bir dönemde yaşandı.

Kaynak: Mepa News