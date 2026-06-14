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OYAK’ın 65. Yıl Coşkusu: Dragos Sahilinde Tek Yürek Oldu
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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

OYAK’ın 65. Yıl Coşkusu: Dragos Sahilinde Tek Yürek Oldu

Türkiye’nin en büyük tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu OYAK, 65 yıllık köklü birikimini ve gelecek vizyonunu sporun birleştirici gücüyle buluşturdu. İstanbul Dragos sahilinde ilk kez düzenlenen “OYAK 65. Yıl Koşusu” profesyonel sporcuları, koşu tutkunlarını ve OYAK üyelerini ortak bir coşkuda bir araya getirdi. OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş’ın da katıldığı yarışta yaklaşık 2000 katılımcı omuz omuza başarıya koştu.

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Foto - OYAK’ın 65. Yıl Coşkusu: Dragos Sahilinde Tek Yürek Oldu

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) 65’inci kuruluş yıldönümünü birlik, beraberlik ve dayanışmanın ön planda olduğu özel bir spor etkinliğiyle taçlandırdı. Gelenekselleşmesi hedeflenen “OYAK 65. Yıl Koşusu”, 2000’e yakın spor tutkununun katılımıyla İstanbul’un eşsiz parkurlarından biri olan Kartal – Dragos sahil hattında gerçekleştirildi. OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş’ın da OYAK üyeleri ve çalışanlarıyla birlikte katıldığı koşu etkinliği, büyük bir aile buluşmasına dönüştü. Adalar manzarası eşliğinde düzenlenen etkinlikte farklı seviyelerdeki katılımcılar için 5 kilometre ve 10 kilometre olmak üzere iki ayrı parkur yer aldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren alanı dolduran katılımcılar ve izleyiciler, kurulan dev ekranlarda Dünya Kupası’nda mücadele eden Millî Takımımızın Avustralya ile oynadığı maçı canlı izledi. Ay-yıldızlı ekibimizin heyecanı ve OYAK’ın 65. yıl gururu sahilde tek yürek olarak yaşandı.

#2
Foto - OYAK’ın 65. Yıl Coşkusu: Dragos Sahilinde Tek Yürek Oldu

Etkinlik kapsamında tüm katılımcılara hitap eden OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, iş hayatı ile spor arasındaki güçlü benzerliğe dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “İş hayatı ile koşu arasındaki en büyük ortak nokta, herkesin aynı bitiş çizgisine doğru ama kendi temposuyla ilerlemesidir. Bugün sadece bireysel olarak değil, koca bir aile olarak aynı yöne doğru kararlı adımlarla ilerledik ve sonunda yine aile olarak ipi göğüsledik. Bu nedenle etkinliğimizin adını ‘yarış’ olarak koymadık. Gerek daha önce yapılan turnuvalarda gerekse bugün gerçekleştirdiğimiz koşularda söz konusu olan bir rekabetten ziyade; birlikte mücadele edebilme, dayanışma, aynı kulvarda olduğunuz arkadaşlarınıza saygı, birbirini destekleme ve birlikte sevinme pratiğidir. Bitiş çizgisini tek başımıza birinci bitirmekten çok daha değerlisi, oraya hep birlikte, coşkuyla varabilmemizdir. Hızlananlar, aynı zamanda geride kalanları motive etti. Bugün alkışlarımız sadece kazananlara değil, vazgeçmeyenlere olsun.”

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Foto - OYAK’ın 65. Yıl Coşkusu: Dragos Sahilinde Tek Yürek Oldu

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ ise yaptığı konuşmada, etkinliğin OYAK üyeleri ve çalışanları için de çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “OYAK üyeleri, OYAK Çalışanları herkes burada yarıştı. Türkiye’de ilk defa bu kadar güzel bir etkinlik alanı görüyorum. 47 yıldır atletizmin içindeyim federasyon başkanı olarak her yıl 300’ün üzerinde organizasyona katılıyorum, bu kadar güzel bir organizasyon görmedim. Bin kişiden fazla katılımcı olursa dünyanın her yerinde çok başarılı bir organizasyondur. Her yıl tekrarlanır mı bilmiyorum ama tek yarış bile bizi çok mutlu etti. OYAK bizim için çok önemli. 65 yıl değil inşallah 165 yıl böyle devam eder. Bizim ordumuza destek olmaya devam eder.”

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Foto - OYAK’ın 65. Yıl Coşkusu: Dragos Sahilinde Tek Yürek Oldu

Dragos sahilindeki büyük buluşma, aynı zamanda OYAK bünyesindeki 24 şirketten toplam 550 çalışan sporcunun katılımıyla hayata geçirilen “65. Yıl Spor Etkinlikleri” turnuvasının da büyük finali oldu. Futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, tenis ve bowling olmak üzere 7 farklı branşta bir hafta boyunca devam eden müsabakalarda, kadın sporcuların katılım oranının yüzde 15’e ulaşması organizasyonun en anlamlı çıktılarından biri oldu. OYAK’ın 65’inci yıl dönümü kapsamında düzenlenen koşunun 5 km kategorisinde toplam 600 sporcu başlangıç çizgisinde yer alırken, bu katılımcıların 448’ini OYAK mensupları, 152’sini ise diğer koşucular oluşturdu.

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Foto - OYAK’ın 65. Yıl Coşkusu: Dragos Sahilinde Tek Yürek Oldu

16 yaş ve üzerindeki tüm yerli ve yabancı sporcuların katılımına açık olan organizasyonda 5 km parkurunda yapılan yarışta kadınlar kategorisinde Dilay Yıldızhan birinci, Selcan Canlı ikinci ve Gizem Taşyaka ise üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde yarışı Ilaman Shyhnepesov birinci, Ahmet Emir Saygılı ikinci, Mehmet Demir ise üçüncü olarak tamamladı. Coşkunun ve heyecanın daha da katlandığı 10 km kategorisinde ise toplam katılımcı sayısı 1100’e ulaşırken, bu grupta da 613 OYAK üye ve çalışanlarına karşılık 487 diğer katılımcı organizasyondaki yerini alarak bu anlamlı yıl dönümü coşkusuna ortak oldu. 10 Km Kadınlar kategorisinde birinci Dilek Koçak, ikinci Fatma Arık ve üçüncü Özlem Kaya Alıcı oldu. Erkekler kategorisinde ise Sezgin Ataç birinci, Hüseyin Can ikinci ve Halil Yaşın üçüncü olarak yarışı tamamladı. Başarı ödülleri, parkurların tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.

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