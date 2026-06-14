OYAK’ın 65. Yıl Coşkusu: Dragos Sahilinde Tek Yürek Oldu

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ ise yaptığı konuşmada, etkinliğin OYAK üyeleri ve çalışanları için de çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “OYAK üyeleri, OYAK Çalışanları herkes burada yarıştı. Türkiye’de ilk defa bu kadar güzel bir etkinlik alanı görüyorum. 47 yıldır atletizmin içindeyim federasyon başkanı olarak her yıl 300’ün üzerinde organizasyona katılıyorum, bu kadar güzel bir organizasyon görmedim. Bin kişiden fazla katılımcı olursa dünyanın her yerinde çok başarılı bir organizasyondur. Her yıl tekrarlanır mı bilmiyorum ama tek yarış bile bizi çok mutlu etti. OYAK bizim için çok önemli. 65 yıl değil inşallah 165 yıl böyle devam eder. Bizim ordumuza destek olmaya devam eder.”