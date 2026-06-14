OYAK’ın 65. Yıl Coşkusu: Dragos Sahilinde Tek Yürek Oldu

Etkinlik kapsamında tüm katılımcılara hitap eden OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, iş hayatı ile spor arasındaki güçlü benzerliğe dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “İş hayatı ile koşu arasındaki en büyük ortak nokta, herkesin aynı bitiş çizgisine doğru ama kendi temposuyla ilerlemesidir. Bugün sadece bireysel olarak değil, koca bir aile olarak aynı yöne doğru kararlı adımlarla ilerledik ve sonunda yine aile olarak ipi göğüsledik. Bu nedenle etkinliğimizin adını ‘yarış’ olarak koymadık. Gerek daha önce yapılan turnuvalarda gerekse bugün gerçekleştirdiğimiz koşularda söz konusu olan bir rekabetten ziyade; birlikte mücadele edebilme, dayanışma, aynı kulvarda olduğunuz arkadaşlarınıza saygı, birbirini destekleme ve birlikte sevinme pratiğidir. Bitiş çizgisini tek başımıza birinci bitirmekten çok daha değerlisi, oraya hep birlikte, coşkuyla varabilmemizdir. Hızlananlar, aynı zamanda geride kalanları motive etti. Bugün alkışlarımız sadece kazananlara değil, vazgeçmeyenlere olsun.”