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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

- Lokomotiv Moskova: 2 - Galatasaray: 0- Sarı-kırmızılı takım, son maçlar öncesi gruptan çıkma şansını kaybetti

28 Kasım 2018 Çarşamba 23:02
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi


Stat: Lokomotiv

Hakemler: Antonio Mateu Lahoz, Pau Cebrian Devis, Roberto del Palomar (İspanya)

Lokomotiv Moskova: Guilherme, Ignatjev, Kverkvelia, Rybus, Corluka, Denisov, Krychowiak, Anton Miranchuk, Aleksei Miranchuk (Dk. 77 Barinov), Farfan, Smolov (Dk. 88 Eder)

Galatasaray: Muslera, Linnes (Dk. 89 Mariano), Serdar Aziz, Ozan Kabak, Nagotomo, Fernando (Dk. 59 Feghouli), Donk, Onyekuru, Ndiaye (Dk. 68 Selçuk İnan), Rodrigues, Eren Derdiyok

Goller: Dk. 43 Krychowiak, Dk. 54 Ignatjev (Lokomotiv Moskova)

Sarı kartlar: Dk. 34 Serdar Aziz (Galatasaray), Dk. 67 Corluka, Dk. 74 Farfan (Lokomotiv Moskova)


MOSKOVA (AA) - Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 5. haftasında deplasmanda Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına 2-0 yenildi ve son maçlar öncesi gruptan çıkma şansını yitirdi.

54. dakikada Lokomotiv Moskova farkı 2'ye çıkardı. Aleksei Miranchuk'un pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Smolov, meşin yuvarlağı altıpasa hareketlenen Ignatjev'e aktardı. Kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Ignatjev, topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

62. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Farfan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çaparak auta çıktı.

76. dakikada Lokomotiv Moskova'nın Fedor Smolov’un ayağından bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Karşılaşma, Lokomotiv Moskova'nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 23:02
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