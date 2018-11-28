Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
- Lokomotiv Moskova: 1 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)28 Kasım 2018 Çarşamba 22:05
Stat: Lokomotiv
Hakemler: Antonio Mateu Lahoz, Pau Cebrian Devis, Roberto del Palomar (İspanya)
Lokomotiv Moskova: Guilherme, Ignatjev, Kverkvelia, Rybus, Corluka, Denisov, Krychowiak, Anton Miranchuk, Aleksei Miranchuk, Farfan, Smolov
Galatasaray: Muslera, Linnes, Serdar Aziz, Ozan Kabak, Nagotomo, Fernando, Donk, Onyekuru, Ndiaye, Rodrigues, Eren Derdiyok
Gol: Dk. 43 Krychowiak (Lokomotiv Moskova)
Sarı kart: Dk. 34 Serdar Aziz (Galatasaray)
MOSKOVA (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 5. haftasında Rusya'nın Lokomotiv Moskova ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 1-0 önde tamamladı.
4. dakikada gelişen Lokomotiv Moskova atağında, Smolov'un sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Muslera, topu ayağıyla uzaklaştırdı.
7. dakikada Garry Rodrigues'in ortasında Ozan Kabak'ın vurduğu kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
23. dakikada ceza sahasına hareketlenen Garry Rodrigues, topu penaltı noktasına yakın bir bölgede bulunan Eren Derdiyok'a gönderdi. Eren'in gelişine yaptığı vuruşta top kalenin solundan dışarı çıktı.
38. dakikada Smolov'un pasında ceza saha içi sol çaprazında topla buluşan Anton Miranchuk'un şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.
43. dakikada Lokomotiv Moskova öne geçti. Sağdan gelişen atakta Farfan'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Krychowiak, yerden gelişine vuruşunu yaptı, savunmada Donk'a da çarpan meşin yuvarlak sol köşeden filelerle buluştu: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı, Lokomotiv Moskova'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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