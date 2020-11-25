  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
Spor

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

E, F, G ve H gruplarında 8 maç yapıldı - H Grubu'nda Fransız ekibi PSG, sahasında Alman temsilcisi Leipzig'i 1-0 yenerken, Medipol Başakşehir deplasmanda Manchester United'a 4-1 mağlup oldu - Chelsea, Sevilla, Barcelona ve Juventus, son 16 turuna çıkmayı garantiledi

Yeniakit Publisher
2020-11-25 01:10:54 -
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

İSTANBUL (AA) - Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla başladı.

H Grubu'nda gecenin öne çıkan maçında geçen yılın finalisti Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain, sahasında ağırladığı Alman ekibi Leipzig'i 11. dakikada Neymar'ın penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti.

Aynı grupta oynanan diğer mücadelede ise Medipol Başakşehir, deplasmanda İngiltere'nin Manchester United takımına 4-1 yenildi. Ev sahibi ekibin gollerini 7 ve 19. dakikalarda Bruno Fernandes, 35. dakikada penaltıdan Marcus Rashford ve 90+2. dakikada Daniel James atarken, Medipol Başakşehir'in golünü 75. dakikada Deniz Türüç kaydetti.

G Grubu'nda oynanan maçta Barcelona, deplasmanda Dinamo Kiev'i Sergino Dest, Martin Braithwaite (2) ve Antoine Griezmann'ın golleriyle 4-0 yendi.

Juventus ise sahasında geriye düştüğü maçta Ferencvaros'u son dakikalarda bulduğu golle 2-1 mağlup etti. İtalyan temsilcisine üç puanı getiren golleri Cristiano Ronaldo ve Alvaro Morata attı.

G Grubu'nda 12 puanlı Barcelona ve 9 puanlı Juventus, son 16 turuna çıkmayı garantiledi. Daha önce Chelsea ve Sevilla, gruptan çıkmayı garantilemişti.

F Grubu'nda yer alan Borussia Dortmund, yıldız futbolcusu Erling Haaland'ın iki kez rakip fileleri havalandırdığı maçta Belçika'nın Club Brugge takımını 3-0'lık skorla geçti.

Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:

- E Grubu

Rennes (Fransa) - Chelsea (İngiltere): 1-2

Krasnodar (Rusya) - Sevilla (İspanya): 1-2


- F Grubu

Lazio (İtalya) - Zenit (Rusya): 3-1

Borussia Dortmund (Almanya) - Club Brugge (Belçika): 3-0


- G Grubu

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Barcelona (İspanya): 0-4

Juventus (İtalya) - Ferencvaros (Macaristan): 2-1


- H Grubu

Paris Saint-Germain (Fransa) - Leipzig (Almanya): 1-0

Manchester United (İngiltere) - Medipol Başakşehir: 4-1

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk gemisindeki hukuk dışı aramaya ilişkin AB'den skandal açıklama
Gündem

Türk gemisindeki hukuk dışı aramaya ilişkin AB'den skandal açıklama

Avrupa Birliği, İrini Operasyonu kapsamında Türk gemisinde yapılan hukuk dışı aramaya ilişkin açıklama yaptı. AB Komisyonu Sözcülerinden Pet..
Türk mucit gündeme bomba gibi düştü! Çamaşır makinesinden uçan araba yaptı
Teknoloji

Türk mucit gündeme bomba gibi düştü! Çamaşır makinesinden uçan araba yaptı

Siirt'te yaşayan 46 yaşındaki Burhan Canpolat, etrafından topladığı parçalarla uçan araba yaptı. Uçan arabanın test denemesinde başarı sağla..
Areda Survey son anketi paylaştı! İYİ Parti'yi karıştıracak rakamlar
Siyaset

Areda Survey son anketi paylaştı! İYİ Parti'yi karıştıracak rakamlar

Areda Survey Araştırma Şirketi, İYİ Parti'deki krize ilişkin çarpıcı bir araştırma yaptı. Araştırmadan partiyi karıştıracak sonuçlar çıktı...
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay