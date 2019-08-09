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Futbol: UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Elemeleri

- Beşiktaş, grubundaki ikinci maçında yarın Hollanda ekibi Twente ile karşılaşacak

09 Ağustos 2019 Cuma 10:03
Futbol: UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Elemeleri


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'ndeki ikinci maçında yarın Hollanda'nın Twente ekibi ile karşı karşıya gelecek.

Müsabakaları Hollanda'nın Enschede kentinde gerçekleştirilen 9. Grup'taki ilk maçında Polonya temsilcisi Gornik Leczna ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı takımın Twente ile yapacağı karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.

Beşiktaş, gruptaki son maçında 13 Ağustos Salı günü Ermenistan'ın Alashkert takımıyla karşılaşacak.

Grubu lider bitiren takım bir üst tura çıkacak.


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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 10:03
  1. Beşiktaş
  2. Futbol
  3. Twente
  4. UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri

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