Futbol: UEFA Gençlik Ligi





İZMİR (AA) - Futbolda 19 yaş altı takımlarının katılımıyla düzenlenen UEFA Gençlik Ligi ikinci tur rövanş maçında Fransa'da Montpellier'e 1-0 mağlup olan Altınordu, kupadan elendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Montpellier'deki Bernard Gasset Kompleksi oynanan ve ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan müsabakanın 72. dakikasında ev sahibi ekip, Berkehan Biçer'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Montpellier'de Adouyev 64. dakikada, Altınordu'da ise Berkay Görmez 89. dakikada birer penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Müsabakadan 1-0 galip ayrılan Montpellier, adını play-off'a yazdırdı. Fransız temsilcisi, İzmir'deki ilk müsabakayı da 4-2 kazanmıştı.



