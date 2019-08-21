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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

- Trabzonspor'un Yunanistan temsilcisi AEK ile deplasmanda karşılaşacağı play-off eleme turu ilk maçları, yarın oynanacak

21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:55
Futbol: UEFA Avrupa Ligi


İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eleme turu yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının play-off turu ilk ayağında, yarın 21 karşılaşma oynanacak.

Play-off turundaki tek Türk temsilcisi Trabzonspor, yarın saat 21.00'de Yunanistan'ın AEK takımına konuk olacak.

Gruplara kalacak ekipler, 29 Ağustos'ta oynanacak rövanşların ardından belirlenecek.

Ligde yarın yapılacak maçların programı (TSİ) şöyle:

17.00 Astana (Kazakistan) - BATE (Belarus)

18.00 Ararat (Ermenistan) - Dudelange (Lüksemburg)

20.00 Süduva (Litvanya) - Ferencvaros (Macaristan)

20.00 Malmö (İsveç) - Bnei Yehuda (İsrail)

20.30 Ludogorets (Bulgaristan) - Maribor (Slovenya)

20.30 Feyenoord (Hollanda) - Hapoel Beer Sheva (İsrail)

20.45 Kopenhag (Danimarka) - Riga (Letonya)

21.00 AEK (Yunanistan) - Trabzonspor

21.00 Legia (Polonya) - Rangers (İskoçya)

21.30 AZ Alkmaar (Hollanda) - Antwerp (Belçika)

21.30 Strasbourg (Fransa) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

21.30 Gent (Belçika) - Rijeka (Hırvatistan)

21.30 PSV (Hollanda) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)

21.30 FCSB (Romanya) - Vitoria (Portekiz)

21.45 Linfield (Kuzey İrlanda) - Karabağ (Azerbaycan)

21.45 Celtic (İskoçya) - AIK (İsveç)

21.45 Braga (Portekiz) - Spartak Moskova (Rusya)

22.00 Slovan Bratislava (Slovakya) - PAOK (Yunanistan)

22.00 Partizan (Sırbistan) - Molde (Norveç)

22.00 Espanyol (İspanya) - Zorya (Ukrayna)

22.00 Torino (İtalya) - Wolverhampton (İngiltere)


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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:55
  1. Futbol
  2. Trabzonspor
  3. UEFA Avrupa Ligi

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