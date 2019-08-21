Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Trabzonspor'un Yunanistan temsilcisi AEK ile deplasmanda karşılaşacağı play-off eleme turu ilk maçları, yarın oynanacak



İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eleme turu yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının play-off turu ilk ayağında, yarın 21 karşılaşma oynanacak.

Play-off turundaki tek Türk temsilcisi Trabzonspor, yarın saat 21.00'de Yunanistan'ın AEK takımına konuk olacak.

Gruplara kalacak ekipler, 29 Ağustos'ta oynanacak rövanşların ardından belirlenecek. Ligde yarın yapılacak maçların programı (TSİ) şöyle: 17.00 Astana (Kazakistan) - BATE (Belarus) 18.00 Ararat (Ermenistan) - Dudelange (Lüksemburg) 20.00 Süduva (Litvanya) - Ferencvaros (Macaristan) 20.00 Malmö (İsveç) - Bnei Yehuda (İsrail) 20.30 Ludogorets (Bulgaristan) - Maribor (Slovenya) 20.30 Feyenoord (Hollanda) - Hapoel Beer Sheva (İsrail) 20.45 Kopenhag (Danimarka) - Riga (Letonya) 21.00 AEK (Yunanistan) - Trabzonspor 21.00 Legia (Polonya) - Rangers (İskoçya) 21.30 AZ Alkmaar (Hollanda) - Antwerp (Belçika) 21.30 Strasbourg (Fransa) - Eintracht Frankfurt (Almanya) 21.30 Gent (Belçika) - Rijeka (Hırvatistan) 21.30 PSV (Hollanda) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) 21.30 FCSB (Romanya) - Vitoria (Portekiz) 21.45 Linfield (Kuzey İrlanda) - Karabağ (Azerbaycan) 21.45 Celtic (İskoçya) - AIK (İsveç) 21.45 Braga (Portekiz) - Spartak Moskova (Rusya) 22.00 Slovan Bratislava (Slovakya) - PAOK (Yunanistan) 22.00 Partizan (Sırbistan) - Molde (Norveç) 22.00 Espanyol (İspanya) - Zorya (Ukrayna) 22.00 Torino (İtalya) - Wolverhampton (İngiltere)



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