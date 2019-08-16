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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

- Ligde 3. eleme turu rövanş maçları sona erdi- Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı eleyen Trabzonspor, play-off turunda Yunaistan'ın AEK takımıyla eşleşti- Yeni Malatyaspor, ilk maçta 3-1 mağlup olduğu Sırbistan ekibi Partizan'ı 1-0 yenmesine rağmen Avrupa arenasına veda etti

16 Ağustos 2019 Cuma 00:47
Futbol: UEFA Avrupa Ligi


ANKARA (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalan takımlar belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci turnuvasının 3. eleme turu rövanşı, 30 maçla tamamlandı.

İlk maçta deplasmanda Çekya ekibi Sparta Prag'la 2-2 berabere kalan Trabzonspor, evinde oynadığı rövanş karşılaşmasını 11. dakikada Alexander Sörloth ve 90+8'inci dakikada Filip Novak'ın ağları sarsmasıyla 2-1 kazanarak adını play-off turuna yazdırdı. Konuk ekibin tek golü, 78. dakikada Adam Hlozek'ten geldi.

AEK ise konuk ettiği Romanya temsilcisi Universitatea Craiova ile 1-1 berabere kalarak bordo-mavili ekibin play-off turundaki rakibi oldu. Yunanistan temsilcisi, ilk maçta rakibini deplasmanda 2-0'la geçmişti.

İlk karşılaşmada konuk olduğu Sırbistan ekibi Partizan'a 3-1 yenilen Yeni Malatyaspor ise evinde oynadığı rövanş mücadelesini 1-0 kazanmasına rağmen Avrupa arenasına veda etti.

Letonya'dan Riga, Hollanda'dan Feyenoord, PSV Eindhoven ve AZ Alkmaar, Rusya'dan Spartak Moskova, İsveç'ten AIK ve Malmö, Belarus'tan BATE, Litvanya'dan Süduva, İsrail'den Bnei Yehuda ve Hapoel Beer Sheva, Ukrayna'dan Zorya Luhansk, Romanya'dan FCSB, Kıbrıs Rum Kesimi'nden Apollon, İtalya'dan Torino, Bulgaristan'dan Ludogorets, Kazakistan'dan Astana, Belçika'dan Royal Antwerp ve Gent, Almanya'dan Eintracht Frankfurt, Fransa'dan Strasbourg, Norveç'ten Molde, Hırvatistan'dan Rijeka, İskoçya'dan Rangers, İngiltere'den Wolverhampton, Portekiz'den Braga ve İspanya'dan Espanyol, play-off turuna adlarını yazdıran diğer takımlar oldu.

Alınan sonuçlar şöyle:

HJK (Finlandiya) - Riga (Letonya): 2-2 (1-1)

Dinamo Tiflis (Gürcistan) - Feyenoord (Hollanda): 1-1 (0-4)

Spartak Moskova (Rusya) - Thun (İsviçre): 2-1 (3-2)

AIK (İsveç) - Sheriff (Moldova): 1-1 (2-1)

BATE (Belarus) - Saraybosna (Bosna-Hersek): 0-0 (2-1)

Süduva (Litvanya) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): 2-1 (2-1)

Bnei Yehuda (İsrail) - Neftçi (Azerbaycan): 2-1 (2-2)

Zorya Luhansk (Ukrayna) - CSKA Sofya (Bulgaristan): 1-0 (1-1)

Zrinjski (Bosna Hersek) - Malmö (İsveç): 1-0 (0-3)

Yeni Malatyaspor (Türkiye) - Partizan (Sırbistan): 1-0 (1-3)

Mlada Boleslav (Çekya) - FCSB (Romanya): 0-1 (0-0)

Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Austria Wien (Avusturya): 3-1 (2-1)

Shakhtyor (Belarus) - Torino (İtalya): 1-1 (0-5)

The New Saints (Galler) - Ludogorets (Bulgaristan): 0-4 (0-5)

Trabzonspor (Türkiye) - Sparta Prag (Çekya): 2-1 (2-2)

Hapoel Beer Sheva (İsrail) - Norrköping (İsveç): 3-1 (1-1)

Valletta (Malta) - Astana (Kazakistan): 0-4 (1-5)

AEK (Yunanistan) - Universitatea Craiova (Romanya): 1-1 (2-0)

Viktoria Plzen (Çekya) - Royal Antwerp (Belçika): 1-0, uzatmalarda 2-1 (0-1)

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Vaduz (Lihtenştayn): 1-0 (5-0)

PSV Eindhoven (Hollanda) - Haugesund (Norveç): 0-0 (1-0)

Gent (Belçika) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-0 (1-1)

AZ Alkmaar (Hollanda) - Mariupol (Ukrayna): 4-0 (0-0)

Strasbourg (Fransa) - Lokomotiv Plovdiv (Bulgaristan): 1-0 (1-0)

Aris (Yunanistan) - Molde (Norveç): 3-0, uzatmalarda 3-1 (0-3)

Aberdeen (İskoçya) - Rijeka (Hırvatistan): 0-2 (0-2)

Rangers (İskoçya) - Midtjylland (Danimarka): 3-1 (4-2)

Wolverhampton (İngiltere) - Pyunik (Ermenistan): 4-0 (4-0)

Braga (Portekiz) - Brondby (Danimarka): 3-1 (4-2)

Espanyol (İspanya) - Luzern (İsviçre): 3-0 (3-0)

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 00:47
  1. play-off turu
  2. Trabzonspor
  3. UEFA Avrupa Ligi
  4. Yeni Malatyaspor

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