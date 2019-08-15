Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Trabzonspor: 2 - Sparta Prag: 1- Bordo-mavili ekip, play-off turuna yükseldi



Stat: Medical Park Hakemler: Jakob Kehlet, Lars Hummelgaard, Heine Sorensen (Danimarka) Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak (Dk. 84 Doğan Erdoğan), Sosa, Abdülkadir Ömür (Dk. 90+9 Yusuf Sarı), Nwakaeme, Ekuban, Sörloth (Dk. 79 Obi Mikel) Sparta Prag: Nita, Sacek, Radakovic (Dk. 67 Kozak), Costa (Dk. 61 Hancko), Hanousek, Hlozek, Kanga, Krejci, Hasek (Dk. 77 Mandjeck), Plavsic, Tetteh Goller: Dk. 11 Sörloth, Dk. 90+8 Novak (Trabzonspor), Dk. 78 Hlozek (Sparta Prag) Kırmızı kart: Dk. 88 Plavsic (Sparta Prag) Sarı kartlar: Dk. 30 Krejci (Sparta Prag), Dk. 41 Abdulkadir Parmak, Dk. 81 Obi Mikel (Trabzonspor)

TRABZON (AA) - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 2-2 biten ilk maçın rövanşında sahasında Çekya'nın Sparta Prag takımını 2-1 yenerek play-off turuna yükseldi. 55. dakikada hızlı gelişen Sparta Prag atağında, Tetteh'in pasında ceza alanı dışı sağ çaprazından Kanga'nın şutunda, top yandan auta gitti. 66. dakikada Nwakaeme'nin ceza alanı dışından plase vuruşunda, kaleci Nita'yı geçen top yandan auta çıktı. 69. dakikada Ekuban'ın pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün plase vuruşunda, kaleci Nita'yı geçen top yandan auta gitti. 78. dakikada konuk takım beraberliği sağladı. Kanga'nın pasında ceza alanı sol çaprazında Hlozek, plase vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluşturdu: 1-1 88. dakikada Sparta Prag'da ikinci sarıdan kırmızı kart gören Plavsic, oyun dışında kaldı. 90. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında, Pereira'nın pasında sağ çaprazda Abdülkadir Ömür'ün şutunda kaleci Nita, topu kornere çeldi. 90+1. dakikada Nwakaeme'nin sağ taraftan yerden pasında altıpas içinde Ekuban'ın dokunduğu topu, kaleci Nita önledi. 90+3. dakikada Pereira'nın pasında ceza alanı çizgisi önünde Obi Mikel'in şutunda kaleci Nita, topu kornere çeldi. 90+5. dakikada Sosa, ceza alanı sağ çaprazında Mandjeck ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Kehlet, penaltı noktasını gösterdi. 90+6'ncı dakikada Nwakaeme'nin kullandığı penaltı atışında kaleci Nita, sağ tarafına gelen topu yatarak iki hamlede kontrol etti. 90+8. dakikada Trabzonspor yeniden öne geçti. Bordo-mavili ekibin hızlı gelişen atağında, orta alanda Pereira'nın pasında topu kontrol eden ve ceza alanına sokulan Novak, kaleci Nita ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1 Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.