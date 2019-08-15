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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

- Yeni Malatyaspor: 1 - Partizan: 0- Sarı-siyahlılar, 3. eleme turunda turnuvadan elendi

15 Ağustos 2019 Perşembe 22:08
Futbol: UEFA Avrupa Ligi


Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Chris Kavanagh, Daniel Richard Cook, Neil Davies (İngiltere)

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake (Dk. 10 Rahman Buğra Çağıran), Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Chaalali, Guilherme (Dk. 74 Eren Tozlu), Gökhan Töre, Bifouma (Dk. 68 Fofana), Jahovic

Partizan: Stojkovic, Miletic, Ostojic, Starhinja Pavlovic, Urosevic, Asano, Zdjelar, Scekic, Tosic (Dk. 71 Lutovac), Soumah (Dk. 82 Lazar Pavlovic), Sadiq (Dk. 90+6 Ozegovic)

Gol: Dk. 7 Jahovic (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+2 Mustafa Akbaş, Dk. 45+4 Chaalali, Dk. 64 Rahman Buğra Çağıran, Dk. 90+2 Jahovic (Yeni Malatyaspor), Dk. 46 Scekic, Dk. 53 Sadiq, Dk. 77 Ostojic (Partizan)


MALATYA (AA) - UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Yeni Malatyaspor, Sırbistan temsilcisi Partizan'ı 1-0 yenmesine rağmen organizasyona veda etti.

59. dakikada sol kanatta buluştuğu topla iki kişiden sıyrılan Bifouma, ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun pasıyla uygun durumda topu alan Chaalali'nin vuruşunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.

79. dakikada Gökhan Töre'nin soldan ortasında Mustafa Akbaş'ın kafayla aşırdığı topa arka direkte Mina kafayla vurdu. Kaleci Stojkovic, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

86. dakikada Gökhan Töre'nin sağ kanattan yaptığı ortada altıpas önündeki Eren Tozlu'nun kafayla vurduğu top auta çıktı.

Karşılaşma Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 22:08
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