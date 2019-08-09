Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Ligde 3. eleme turu ilk maçları tamamlandı



İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 3. eleme turu ilk ayağı, oynanan 32 maçla tamamlandı. Trabzonspor, Çekya temsilcisi Sparta Prag ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Sırbistan ekibi Partizan'a konuk olan Yeni Malatyaspor, sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Sparta Prag'ı elemesi halinde Trabzonspor'un play-off turundaki rakibini belirleyecek eşleşmede Yunanistan'ın AEK takımı, deplasmanda Romanya ekibi Universitatea Craiova'yı 2-0 yendi. Tur atlaması durumunda Yeni Malatyaspor'un play-off turunda karşılaşacağı takımın belirleneceği eşleşmede ise Norveç temsilcisi Molde, sahasında Yunanistan ekibi Aris'i 3-0 mağlup etti. Play-off turuna yükselecek ekipler, 13-15 Ağustos tarihlerindeki rövanşların ardından belli olacak.



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