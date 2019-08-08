Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Sparta Prag: 2 - Trabzonspor: 2



Stat: Generali

Hakemler: Jose Luis Munuera Montero, Inigo Prieto Lopes de Cerain, Alfonso Baena Espejo (İspanya) Sparta Prag: Nita, Sacek, Stetina, Costa, Hanousek, Travnik (Dk. 87 Moberg Karlson), Krejci, Kanga, Hasek, Plavsic (Dk. 90 Hancko), Tetteh (Dk. 80 Kozak) Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel (Dk. 46 Sorloth), Abdükadir Ömür (Dk. 76 Avdijaj), Sosa, Nwakaeme, Ekuban (Dk. 90+3 Doğan Erdoğan) Goller: Dk. 16 Costa, Dk. 68 Kanga (Sparta Prag), Dk. 84 Ekuban, Dk. 89 Sorloth (Trabzonspor) Sarı kartlar: Dk. 26 Nita, Dk 54 Tetteh, Dk 65 Travnik (Sparta Prag), Dk. 31 Obi Mikel, Dk. 45 Abdülkadir Ömür, Dk 47 Hüseyin Türkmen, Dk. 65 Sosa (Trabzonspor)

PRAG (AA) - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımı ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavili takım, 15 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da oynayacağı rövanş maçı için avantaj elde etti. 57. dakikada Sparta Prag'ta Kanga'nın serbest vuruştan yolladığı pasta Sacek kaleciyi yokladı ancak bordo-mavili kaleci Uğurcan'dan dönen topu defans uzaklaştırdı. 68. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası yayında topla buluşan Kanga'nın vuruşunda top kaleci Uğurcan'ı geçerek filelerle buluştu: 2-0 79. dakikada ceza sahasında topla buluşan Sorloth'un dönerek yaptığı vuruşta top üst direğin az üzerinden auta çıktı. 84. dakikada Trabzonspor golü buldu. Sosa'nın kulladığı serbest vuruşta Ekuba'nın ceza sahası içinde yatarak yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı sağ köşeden ağlara gönderdi: 2-1 89. dakikada bordo-mavili takım skoru eşitledi. Ekuban'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Sorloth'un kale alanı önü sol çaprazından yaptığı sert vuruşta top filelere gitti: 2-2 Müsabaka, 2-2 beraberlikle tamamlandı. Karşılaşmayı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş birlikte izledi.







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