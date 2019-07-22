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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

- Yeni Malatyaspor'un da yer aldığı UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçları, yarın başlayacak

22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:45
Futbol: UEFA Avrupa Ligi


İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında yarın başlayacak 2. eleme turu ilk maçları, 25 Temmuz Perşembe günü sona erecek.

Yeni Malatyaspor, eleme turundaki rakibi Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile ilk maçını perşembe günü saat 20.00'de Malatya'da oynayacak.

92 takımın mücadele edeceği turdaki rövanş karşılaşmaları ise 30-31 Temmuz ile 1 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:45
  1. 2. eleme turu
  2. Futbol
  3. UEFA Avrupa Ligi
  4. Yeni Malatyaspor

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