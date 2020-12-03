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Spor Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Spor

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

- Karabağ: 1 - Maccabi Tel-Aviv: 1

Yeniakit Publisher
2020-12-03 23:09:59 -
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Robert Hennessy, Allen Lynch, Emmett Dynan (İrlanda)

Karabağ: Magomedaliyev, Guerrier, Garayev, Medina, Jafarguliyev, Matic, İbrahimli, Romero (Dk. 72 Bayramov), Ozobic (Dk. 83 Mammadov), Zoubir, Owusu

Maccabi Tel-Aviv: Tenenbaum, Kandil (Dk. 69 Glazer), Tibi, Hernandez, Davidzada, Golasa (Dk. 83 Shechter), Yeini, Peretz (Dk. 83 Ben Chaim), Cohen, Blackman (Dk. 66 Guerrero), Biton

Goller: Dk. 22 Cohen (Penaltıdan) (Maccabi Tel-Aviv), Dk. 37 Romero (Karabağ)

Sarı kartlar: Dk. 21 Guerrier, Dk. 40 Matic (Karabağ), Dk. 85 Hernandez (Maccabi Tel-Aviv)



İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 5. haftasında Azerbaycan ekibi Karabağ, İstanbul'da oynanan maçta İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla Karabağ grupta ilk puanını aldı. Maccabi Tel-Aviv ise puanını 8'e çıkardı.

22. dakikada Maccabi Tel-Aviv öne geçti. Guerrier ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede Cohen'in yerde kalması üzerine maçın hakemi Hennessy penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Cohen, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

37. dakikada Karabağ beraberliği yakaladı. Romero'nun ceza yayının biraz solundan yaptığı düzgün vuruşta direğe çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

87. dakikada Karabağ ikinci gole çok yaklaştı. Matic'in sağdan kullandığı kornerde Guerrier'in altıpasın gerisinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

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