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Spor Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Spor

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Demir Grup Sivasspor: 0 - Villarreal: 0 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-12-03 21:47:00 -
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Duje Strukan, Goran Perica, Alen Jaksic (Hırvatistan)

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara, Ziya Erdal, Cofie, Fajr, Yasin Öztekin, Robin Yalçın, Gradel, Yatabare

Villarreal: Rulli, Costa, Mori, Foyth, Pena, Baena, İborra, Coquelin, Nino, Chukwueze, Kubo



SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nde Demir Grup Sivasspor ile Villarreal arasında oynanan I Grubu 5. hafta maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

4. dakikada Gradel'in ceza sahası dışından sol çaprazdan yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Rulli'de kaldı.

8. dakikada Kubo'nun soldan kullandığı kornerde arka direkte müsait durumdaki Foyth'un yakın mesafeden vuruşunda top yandan auta çıktı.

19. dakikada Costa'nın soldan ceza alanına ortasında Coquelin'in kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü. Sivasspor savunmasında Camara, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

36. dakikada Baena'nın ceza alanı dışından sol çaprazdan plase vuruşunda top direğin yanından az farkla auta gitti.

İlk yarı 0-0 tamamlandı.

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