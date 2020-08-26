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Spor Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Spor

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Progres, 2. eleme turuna yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-08-26 21:48:32 -
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

ANKARA (AA) - UEFA Avrupa Ligi 2020-21 sezonunda Zeta'yı 3-0 mağlup eden Progres, 2. eleme turuna yükseldi.

Organizasyonda 1. eleme turu, Lüksemburg ekibi Progres ile Karadağ temsilcisi Zeta arasında oynanan maçla devam etti.

Tek maç üzerinden Lüksemburg'daki Differdange Belediyesi Stadı'nda oynanan müsabakayı Progres, biri penaltıdan olmak üzere 11. ve 55 dakikalarda Tekiela, 90+2. dakikada Thill'in golleriyle 3-0 kazanarak üst tura yükseldi.

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