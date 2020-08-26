Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Progres, 2. eleme turuna yükseldi
ANKARA (AA) - UEFA Avrupa Ligi 2020-21 sezonunda Zeta'yı 3-0 mağlup eden Progres, 2. eleme turuna yükseldi.
Organizasyonda 1. eleme turu, Lüksemburg ekibi Progres ile Karadağ temsilcisi Zeta arasında oynanan maçla devam etti.
Tek maç üzerinden Lüksemburg'daki Differdange Belediyesi Stadı'nda oynanan müsabakayı Progres, biri penaltıdan olmak üzere 11. ve 55 dakikalarda Tekiela, 90+2. dakikada Thill'in golleriyle 3-0 kazanarak üst tura yükseldi.