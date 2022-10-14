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Dünya Futbol toplarına bakın ne yazdılar! Yunanistan'da skandal
Dünya

Futbol toplarına bakın ne yazdılar! Yunanistan'da skandal

Yunanistan'da üzerinde Arapça "Kur'an-ı Kerim" yazılı futbol topları büyük tepkiye neden oldu.

Yeniakit Publisher
2022-10-14 22:03:00 -
Futbol toplarına bakın ne yazdılar! Yunanistan'da skandal

Yunanistan'da üzerinde Arapça "Kur'an-ı Kerim" yazılı futbol topları büyük tepkiye neden oldu. İskeçe Müftülüğünün tepkisi üzerine bir oyuncak mağazasında üzerinde Arapça "Kur'an-ı Kerim" yazılı futbol toplarının satışının durdurulması için avukat harekete geçti.

İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, Müftülük avukatı aracılığıyla firma yetkilileriyle görüşüldüğünü ve durumun kabul edilemez olduğunun bildirildiğini aktardı.

Bu durum üzerine üretici firma, üzerinde "Kur'an-ı Kerim" yazılı futbol toplarının satışının durdurulduğunu açıkladı. Olayın basında ve sosyal medyada da yer almasının ardından üretici firma basın açıklaması yaptı.

Atina merkezli Star firması konuyla ilgili açıklamasında, 35/859 seri numaralı deri futbol topu üzerinde, bazı vatandaşların dini inançlarıyla ilgili ögeler içeren resim nedeniyle ürünün piyasadan çekildiğini belirtti. Firma, söz konusu olayın hatalı tercüme nedeniyle yanlışlıkla yaşandığını savundu.

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