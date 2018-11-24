Futbol: TFF 3. Lig
- Ligin 14. haftası 8 maçla başladı24 Kasım 2018 Cumartesi 15:41
İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'in 14. haftası oynanan 8 maçla başladı.
Alınan sonuçlar şöyle:
- 1. Grup
Hekimoğlu Trabzon-Kozan Belediyespor: 1-0
Yomraspor-Nazilli Belediyespor: 2-2
Büyükçekmece Tepecikspor-Körfezspor: 2-0
- 2. Grup
Ofspor-Kırşehir Belediyespor: 1-0
Sultanbeyli Belediyespor-Elaziz Belediyespor: 1-0
Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor-Kemerspor 2003: 3-0
Bergama Belediyespor-Alibeyköyspor: 2-3
- 3. Grup
Kocaelispor-Karacabey Belediyespor: 3-0
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