Futbol: TFF 2. Lig
- Ligde 14. hafta maçları tamamlandı25 Kasım 2018 Pazar 15:42
İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 14. hafta maçları sona erdi.
Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
- Kırmızı Grup
Şanlıurfaspor-Darıca Gençlerbirliği: 1-1
Kırklarelispor-Sivas Belediyespor: 3-1
Konya Anadolu Selçukspor-Fatih Karagümrük: 3-3
Zonguldak Kömürspor-Tarsus İdmanyurdu: 0-2
Bandırmaspor Baltok-Tokatspor: 3-2
Pendikspor-Menemen Belediyespor: 1-1
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Tuzlaspor: 0-0
Etimesgut Belediyespor-Fethiyespor: 1-1
- Beyaz Grup
Yılport Samsunspor-Hacettepe: 2-0
Ankara Demirspor-Sancaktepe Belediyespor: 1-1
İnegölspor-Gümüşhanespor: 0-0
Eyüpspor-Niğde Anadolu: 4-3
Kastamonuspor 1966-Manisaspor: 5-0
Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Sakaryaspor: 2-5
YORUM YAZ