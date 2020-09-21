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Spor Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
Spor

Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

Ligin 2. haftası oynanan iki maçla tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-09-21 22:11:32 -
Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 2. haftası yapılan iki maçla sona erdi.

Ligde bugün oynanan karşılaşmalarda Adana Demirspor sahasında Beypiliç Boluspor ile 1-1 berabere kalırken, Yılport Samsunspor, Ümraniyespor'u 3-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'de 2. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Eskişehirspor-Adanaspor: 0-0

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Akhisarspor: 1-0

Tuzlaspor-Balıkesirspor: 1-0

Altınordu-Bursaspor: 0-2

Ankara Keçiörengücü-Ankaraspor: 2-0

İstanbulspor-Altay: 2-1

Giresunspor-Menemenspor: 1-1

Adana Demirspor-Beypiliç Boluspor: 1-1

Yılport Samsunspor-Ümraniyespor: 3-0


- Puan durumu

TFF 1. Lig'de ilk hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

#TakımOGBMAYAVP
1ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ22003036
2YILPORT SAMSUNSPOR21103034
3ADANA DEMİRSPOR21104224
4ADANASPOR21101014
5TUZLASPOR21101014
6BALIKESİRSPOR21013213
7BURSASPOR21013303
8ALTINORDU21012203
9İSTANBULSPOR21012203
10ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR21012203
11ANKARASPOR210112-13
12ÜMRANİYESPOR210124-23
13ALTAY201112-11
14BEYPİLİÇ BOLUSPOR201112-11
15AKHİSARSPOR201101-11
16ESKİŞEHİRSPOR201101-11
17GİRESUNSPOR201124-21
18MENEMENSPOR201113-21


- 3. hafta programı

TFF 1. Lig'de 3. hafta maçlarının programı şöyle:

25 Eylül Cuma:

19.00 Adanaspor-Ankara Keçiörengücü (5 Ocak Fatih Terim)

26 Eylül Cumartesi:

14.00 Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Bursaspor-Giresunspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Akhisarspor-Balıkesirspor (Spor Toto Akhisar)

27 Eylül Pazar:

14.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Yılport Samsunspor (Bandırma 17 Eylül)

16.30 Osmanlıspor-Adana Demirspor (Osmanlı)

19.00 Altay-Eskişehirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

28 Eylül Pazartesi:

19.00 Menemenspor-Tuzlaspor (Menemen İlçe)

19.00 Beypiliç Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)

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