Futbol: TFF 1. Lig play-off
Bursaspor: 0 - Adana Demirspor: 0 - Yarı final ilk maçında iki takım eşitliği bozamadı
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesizgüzel, Kerem Ersoy
Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayfur Bingöl, Diarra, Anıl Karaer, Kerem Can Akyüz, Shehu, Burak Altıparmak, Burak Kapacak (Dk. 46 Serdar Özkan), Özer Hurmacı (Dk. 67 Recep Aydın), Traore (Dk. 82 Sedat Dursun), Selezynov (Dk. 73 Kubilay Kanatsızkuş)
Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Tarık Çamdal, Mitrovic, Rassoul, Mehmet Uslu, Erkan Zengin (Dk. 90 Aosman), Tevfik Altındağ (Dk. 84 Traore), Hasan Kılıç, Berk Yıldız (Dk. 90 Adil Demirbağ), Dibba (Dk. 84 Kosecki), Mehmet Akyüz (Dk. 46 Sinan Kurt )
Sarı kartlar: Dk. 55 Mehmet Uslu, Dk. 90 Aosman (Adana Demirspor)
BURSA (AA) - TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçlarında Bursaspor ile Adana Demirspor 0-0 berabere kaldı.
6. dakikada Adana Demirsporlu Mehmet Akyüz, ceza sahasına doğru sağ kanattan girerken yaptığı vuruşu, kaleci Çağlar Şahin Akbaba ayağıyla müdahale ederek güçlükle uzaklaştırdı.
7. dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Sağ kanattan Burak Kapacak’ın ortasında, ceza sahası içinde Tayfur Bingöl'ün indirdiği topa Traore bekletmeden vuruşunu yaptı. Kaleci Kurtuluş Yurt, soluna doğru giden meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.
Bursaspor ikinci yarıya hızlı başladı. 47. dakikada Serdar Özkan'ın arka direğe doğru gönderdiği topa Diarra dokunurken, meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı çıktı.
79. dakikada Bursasporlu Traore, iki rakibini geçtikten sonra ceza sahası çizgisinin gerisinden vuruşunu yaptı, top uzak kale direğinin yanından dışarıya çıktı.
81. dakikada Bursaspor gole çok yaklaştı. Serdar Özkan'ın ceza sahasına gönderdiği topu, arka direkte Diarra kafasıyla yumuşatarak indirdi. Kubilay Kanatsızkuş'un vuruşunda kaleci Kurtuluş Yurt kurtarışıyla mutlak golü önledi. Kale önüne düşen topa Anıl Karaer dokundu, meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.
Kalan dakikalarda başka pozisyon olmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
Müsabakanın rövanşı 26 Temmuz Pazar günü Adana'daki 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.